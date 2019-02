Danko o rekreačných poukazoch: Môžu zvýšiť počet prenocovaní takmer o 100 percent

Andrej Danko

POPRAD – Rekreačné poukazy, ktoré na Slovensku platia od nového roku, by mohli zvýšiť počet prenocovaní takmer o 100 percent. Po piatkovom rokovaní so zástupcami samospráv i podnikateľov v cestovnom ruchu v Poprade to vyhlásil predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) s tým, že už za prvé týždne fungovania poukazov zaznamenali ubytovatelia nárast počtu ubytovaní.