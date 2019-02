Štát má peniaze na rekreačné poukazy v každom rezorte, odkázal Danko

BRATISLAVA - Predseda NR SR a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko si po rozhovore s ministrom financií Petrom Kažimírom nemyslí, že by mohol byť pri rekreačných poukazoch nejaký problém. Štát podľa neho na to peniaze má. Danko to uviedol po stretnutí s predsedom Senátu Parlamentu Českej republiky Jaroslavom Kuberom.

„V politike to je tak, že keď sme preberali rezort školstva a hovorili sme o nejakom percentuálnom navýšení miezd, tak odborári rozprávali inak, ako teraz. Namiesto toho, aby sme sa nadýchli, uvedomili si, že sa mzdy učiteľov zvýšili najviac v histórii, tak zase hľadáme problém, kde nie je," povedal šéf parlamentu.

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku požaduje, aby školy a školské zariadenia, ktoré nemajú v svojich rozpočtoch finančné prostriedky na rekreačné príspevky, dostali financie na tento účel vo forme nadnormatívneho účelového financovania. „Na náš podnet má ministerstvo školstva vypracovať výpočet finančného dopadu na príspevok na rekreácie pre zamestnancov školstva v prenesenom výkone štátnej správy a pre vysoké školy a priamo riadené organizácie, ktorý predloží ministerstvu financií. Predseda NR SR Andrej Danko našu požiadavku vníma pozitívne a vyjadril sa, že financie pre tento účel budú zo štátneho rozpočtu rozdelené do dvoch mesiacov," tvrdia odborári.

Parlament schválil 27. novembra minulého roka novelu zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá ukladá vybraným zamestnávateľom, respektíve zriaďovateľom, povinnosť finančne prispieť svojim zamestnancom na náklady spojené s ich rekreáciou. Dotácia má byť určená pre zamestnancov štátnej a verejnej správy, kam patria aj zamestnanci školstva. Školskí odborári od začiatku upozorňovali na niektoré nedostatky zákona, predovšetkým na to, že školy a školské zariadenia nemajú v svojich rozpočtoch finančné prostriedky na tento účel.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Stretnutie s predsedom Senátu Parlamentu Českej republiky

Predseda Senátu Parlamentu Českej republiky Jaroslav Kubera dnešné stretnutie s predsedom Národnej rady SR Andrejom Dankom (SNS) nevníma len ako zdvorilostnú návštevu. Ako priblížil, s Dankom na Bratislavskom hrade hovoril o tom, ako pripraviť dôstojné oslavy vstupu do NATO, aj k výročiu zamatovej revolúcie. "Majú sa oslavovať a nie robiť z toho silnú politickú aktivitu," vyhlásil.

Témou stretnutia bola aj priama voľba primátorov a starostov, ktorú v Českej republike nemajú. "To bolo pre náš poučenie, ako to u vas vyzerá," povedal. Dvojica otvorila aj otázku, ako sa postarať o to, aby politické scény v ČR a v SR neboli veľmi diferencované. "Je veľa politických subjektov, cesty k regulácii sú rôzne," uviedol Kubera. Podľa neho jednou z možnosti je zvýšenie kvóra pre vstup politických strán do parlamentu, čo sa však nemusí mnohým politikom páčiť. Hovorili aj o eure a o integrácii v EÚ.

V súvislosti s brexitom Kubera uviedol, že nikto nevie, ako celá situácia dopadne. "Nikto si nechce pripustiť, že nás čaká kríza, je len otázka, či to bude za mesiace, za rok, za dva. Myslím, že to príde omnoho rýchlejšie. Byť pripravený sa vyplatí," dodal.

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko považuje dnešné stretnutie za úprimnú výmenu skúseností. "Pán predseda Kubera má k Slovenskej republike blízko, pracoval tu 20 rokov," povedal. "Informoval som o úspechoch SR, o rekreačných poukazoch, o 13. plate. Konštatovali sme, že ťažko nás na Západe chápu," uviedol s tým, že západné krajiny majú zavedený 13. a 14. plat a tiež majú sociálne výhody, ktoré SR ani ČR nemá.

Podľa Danka diskutovali aj o vývoji EÚ a o tom, ako zlepšiť spoluprácu v prichádzajúcich eurovoľbách. "Je dôležité, aby sme hovorili o skúsenostiach s eurom, ktoré v ČR nemajú," dodal Danko. Zároveň vyjadril, že pokiaľ bude predsedom NR SR, českých kolegov bude ako prvých oslovovať pri hľadaní rád a vzorov v legislatíve.