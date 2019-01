Pellegrini obhajuje Fica, Danko svoj titul: Takto by reagoval, ak by súd rozhodol, že ho získal nezákonne

BRATISLAVA – V nedeľnej relácii TA3 V politike boli premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý povedal, že v strane Smer-SD nie je nijaký konflikt, jej ambíciou je vyhrať parlamentné voľby a predseda parlamentu Andrej Danko. Ten vyhlásil, že pokiaľ by súd rozhodol, že titul JUDr. používa nelegálne, rešpektoval by to.

Premiér je spokojný s kombináciou pozícií vo vedení Smeru-SD

„Smer-SD nie je v žiadnej patovej situácii,“ zdôraznil. Ak by sa Fico nestal ústavným sudcom, ostane predsedom strany a Smer-SD pôjde do všetkých volieb. Na otázky okolo jeho ambícií viesť stranu v prípade odchodu súčasného lídra Pellegrini teraz odpovedať nechcel. Tvrdí, že ak taká situácia nastane, bude zvolaný snem strany a až potom bude hovoriť o tejto téme.

Na snímke je Peter Pellegrini. Zdroj: SITA/Diana Černáková

Pellegrini sa vyjadril, že je spokojný s kombináciou pozícií vo vedení Smeru-SD. „Môžem sa plne venovať premiérskej robote,“ povedal. Doplnil, že je dobré, ak sa predseda strany môže naplno venovať strane samotnej a príprave kampane. Na margo tejto pozície povedal, že to nie je vysnívaná práca. „Je to obrovský záväzok, pretože ste zodpovedný za členskú základňu,“ doplnil.

Titul som dostal legálne, nech si nikto o mňa neutiera ústa, vyhlásil Danko

„Ak nejaký súd rozhodne, že titul používať nemôžem, tak, samozrejme, súdne rozhodnutie budem rešpektovať. Ale nech si nikto o mňa neutiera ústa,“ skonštatoval Danko. Schôdzu, na ktorej mu chcela opozícia opäť vysloviť nedôveru, však zvolá.

Na snímke je Andrej Danko. Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Na margo svojej rigoróznej práce povedal, že literárnym spôsobom spracoval päť diel. Vyjadrenia opozície o tom, že mal pri nej odpisovať, považuje za primitivizmus a podsúvanie. „Ja som bol jeden z prvých, ktorý písal práce. A vtedy neboli žiadne pravidlá,“ povedal Danko.

Pripustil, že keby mu bol niekto vtedy dal päť kníh a povedal mu, aby ich spracoval, tak to urobí. „Dôležité je, že ste uvádzali autorov. A aj keby bolo celých 72 strán vyskladaných, tak to bolo v súlade so zákonom. Ja som legálne titul dostal, legálne ho používam a na mňa nejaká cigánočka zo SaS si nebude dovoľovať,“ zdôraznil Danko.

SNS nedá poslancom pokyn, ako hlasovať pri ústavných sudcoch

Koaličná SNS nebude dávať svojim poslancom žiadny pokyn, ako majú hlasovať o kandidátoch na ústavných sudcov. "SNS bude mať voľnú ruku aj pri voľbe ústavných sudcov. Nebudeme dávať žiadny pokyn. Poslanecký klub nebude vyberať mená, budú mať voľnú ruku. Takže ja neviem, kto bude ako voliť," vyhlásil Danko.

Na margo toho, či by mala byť voľba ústavných sudcov tajná alebo verejná, odpovedal, že toto je téma rokovania s koaličnými lídrami, keďže platí koaličná dohoda. Opätovne však zopakoval, že jemu osobne je to jedno, nemá problém ani s verejnou voľbou. "Trikrát som povedal, že mne je to jedno. Mne je to úplne jedno. Ja som za to, že môžeme rukami-nohami hlasovať za kohokoľvek, nemám tajnosti," skonštatoval.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

V súvislosti so špekuláciami, či nebudú blokovaní pri voľbe niektorí z kandidátov, Danko poznamenal, že o ničom sa nekalkuluje. "Všetci, ktorí sú tam, majú právne vzdelanie, majú prax. Hovorím, že každý z nich, každý z týchto lídrov, niečo splnil," doplnil Danko, ktorý si však myslí, že prax na ústavného sudcu by mala byť vyššia ako 15 rokov. "Aspoň 25 rokov," poznamenal šéf SNS.

Na margo ústavných sudcov dodal, že ešte musí byť potvrdená, respektíve nepotvrdená, prax predsedu Smeru-SD Roberta Fica ako jedného z kandidátov. "Robertovi Ficovi nejaký Boris Kollár, ktorý tam sedel (na vypočúvaní), nemôže nosiť ani tašku," povedal Danko. ​