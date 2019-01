Smelé plány Borisa Kollára, chce vyhrať parlamentné voľby: Socialistické frázy hovoria blbci

BRATISLAVA - Boris Kollár chce so svojím hnutím Sme rodina vyhrať parlamentné voľby. Ako povedal, každá strana, ktorá ide do parlamentných volieb, má dva ciele. Jedným z nich je dostať sa do parlamentu a tým druhým vyhrať voľby.

„Dostať sa do parlamentu a vyhrať voľby. To je ako ísť na olympiádu a nechcieť tam ísť vyhrať. Potom na čo tam lozí?“ povedal. Podľa neho vety ako nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa, boli socialistické frázy.

Socialistické frázy hovoria blbci

„To hovoria blbci, ktorí prehrajú, aby sa nejakým spôsobom ospravedlnili, alebo aby sa vyvinili. Keď niekde chcete ísť, musíte chcieť vyhrať. Keď nechcete vyhrať, nikdy dobrý výsledok neurobíte. Ak sa idete len zúčastniť, budete len na posledných miestach. Ja nie som naučený byť na posledných priečkach a stáť v kúte. Chceme teda dosiahnuť čo najlepší výsledok a chceme vyhrať voľby. To je normálna vec, pre ktorú urobím všetko. Budem rád, keď budeme mať dobrý výsledok,“ vyhlásil Kollár.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Kollár však dnes nechce povedať, s kým si vie predstaviť ísť do povolebnej koalície. „Beriem takéto veci s pokorou a budem rád, keď sa do parlamentu dostaneme. Keď sa dostaneme do NR SR znova, potom budeme mať právo povedať s tým áno a s tým nie. Ako môžem povedať s kým, keď neviem, či mi bude dopriate byť tam znovu,“ uviedol Kollár, ktorý tvrdí, že bude rokovať s každým.

Budeme stáť na strane ľudí

„Keď ma vyzve na rokovanie Kotleba (predseda ĽSNS), aj s ním si sadnem. Keď ma pozve Fico (predseda Smeru-SD), tak aj s ním. Sadnem si s každým. Ale to neznamená, že s každým som ochotný vstúpiť do vlády. Rokovať budem s každým. Uvidíme, aké bude zloženie nového parlamentu. Vtedy sa budem vedieť vyjadriť, s kým áno a s kým nie. Môžete sa na sto percent spoľahnúť, že budeme stáť na strane ľudí,“ konštatoval.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Kollár je pripravený rokovať aj s ľuďmi, ktorí ho neustále označujú za mafiána. „Ja som nešiel do politiky, aby som sa pozeral na osobné žabomyšie spory. To je pre chudákov. Keď chcete v politike niečo dosiahnuť, musíte sa povzniesť. Tí, ktorí ma tak označujú, to je ich úbohosť. To je ich hanba a chyba. Nebudem v tomto prízemný,“ dodal.