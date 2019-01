Proces prípravy na novelu zákona o politických stranách posunie OĽaNO vpred, tvrdí Remišová

BRATISLAVA - Proces prípravy OĽaNO na novelu zákona o politických stranách posunie hnutie vpred. Tvrdí to šéfka poslaneckého klubu Obyčajných Veronika Remišová s tým, že ak bude chcieť ísť OĽaNO do budúcich parlamentných volieb, náležitosti tohto zákona bude musieť splniť.

"A to aj urobíme. Rozmýšľame o tom, ako pretransformovať hnutie tak, aby vyhovovalo moderným požiadavkám voličskej základne. Ja si myslím, že je to dobré," povedala. OĽaNO má podľa jej slov štyroch zakladajúcich členov, podľa zákona však bude musieť ich počet zvyšovať. "Otázka nestojí koľko, ale prečo. Vznik OĽaNO bol v tom čase reakcia na kauzu Gorila a na to, ako vládli štandardné politické strany. Politická strana a členstvo sa brali len ako cesta k teplým miestam v štátnej a verejnej správe. Práve OĽaNO chcelo obmedziť takýto klientelistický prístup k štátu. Nie je ľahké odfiltrovať zo strany ľudí, ktorí nemajú dobré úmysly. Vidíme to aj na iných stranách ako napríklad na SaS, kde Richard Sulík hovoril o tom, že sa im do strany natlačila mafia. Ale zrejme dozrel čas a s tou otázkou sa OĽaNO bude musieť popasovať," uznala Remišová. Zároveň je presvedčená, že získať potrebný počet členov nebude problém. "Máme databázu viac ako 100.000 ľudí, mnohí sa chcú stať členmi. Kvantita nie je problém, dôležitý je výber," podotkla Remišová, ktorá nevylučuje, že sama o členstvo v hnutí požiada.

S prípravou na tieto zmeny podľa jej slov OĽaNO začalo už skôr. "Príležitosťou boli krajské voľby, kde sme si vytvorili bunky v jednotlivých regiónoch, a takisto aj komunálne voľby. Aj na týchto ľuďoch a regionálnych komunitách môžeme teraz stavať," dodala. Novela zákona o politických stranách vstúpila do účinnosti 1. januára. Právna norma určuje politickým stranám, ktoré chcú kandidovať do Národnej rady (NR) SR či Európskeho parlamentu, konkrétne počty členov. Tieto strany majú mať po novom dvojnásobok počtu kandidátov na listine, teda ak kandiduje 150 kandidátov, tak aspoň 300 členov, alebo aspoň 45 členov najvyššieho orgánu. Novela má tiež zabrániť kupovaniu strán a upraviť nakladanie s finančnými darmi.