Obedy zadarmo podporila aj opozícia, pripomenul poslanec Tomáš

BRATISLAVA - Novoročné predsavzatie predsedu opozičnej SaS Richarda Sulíka sa negatívne dotkne študentov, dôchodcov i mladých rodín. Tvrdí to koaličný poslanec Národnej rady (NR) SR Erik Tomáš (Smer-SD) v reakcii na Sulíka, ktorý v rozhovore potvrdil, že ak budú liberáli vo vláde, zrušia obedy i vlaky zadarmo.

Tomáš pripomenul, že obedy zadarmo podporila časť opozície, prezident i odborná verejnosť. Odvolal sa aj na pozitívne skúsenosti s týmto opatrením zo škandinávskych krajín. "Sulík argumentuje, že radšej zvýši daňový bonus na dieťa. Výsledkom však bude, že niektorí nezodpovední rodičia minú tieto neadresné peniaze na niečo iné, možno aj na alkohol či cigarety a dieťa zostane napokon hladné," reagoval na sociálnej sieti.

Zdroj: TASR/František Iván

"Pri vlakoch zadarmo šéf liberálov vyťahuje jeho známu formulku, že všetko vyrieši trh," uviedol poslanec. Šéf liberálov totiž chce, aby vlaky fungovali bezpečne a na trať by pustil súkromných prevádzkovateľov, čo by podľa neho viedlo k zníženiu cien. Poslanec reaguje, že podľa Sulíkových slov by nemali študenti a dôchodcovia nárok ani na zľavy, ktoré platili pred zavedením vlakov zadarmo. Dodal, že aktuálne opatrenie má aj ekonomický prínos. "Zvýšil sa počet platiacich cestujúcich a vlaky nejazdia po Slovensku poloprázdne," priblížil Tomáš.