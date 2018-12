Mali by sme zahodiť zhon, vypnúť počítače a mobilné telefóny, odkázal Slovákom Kiska

BRATISLAVA - Vianoce sú sviatkom, keď by sme možno mali vypnúť televízie, počítače, mobilné telefóny. Mali by sme sa hrať s deťmi, rozprávať s rodičmi a starými rodičmi. Aby v nás krása Vianoc ostala čo najdlhšie, ideálne počas celého roka. Na sociálnej sieti to odkázal prezident SR Andrej Kiska.

"Vianoce sú najkrajším sviatkom roka. Za štedrovečerný stôl si sadneme so svojimi najbližšími. V niektorých rodinách bude možno o prírastok viac, žiaľ, pri niektorých stoloch vás bude možno menej. Vianoce sú sviatkom, počas ktorého by sme mali zahodiť zhon. Mali by sme si nájsť čas a priestor užiť si sviatočnú atmosféru, porozprávať sa a povedať našim najbližším: 'Mám ťa rád,'" dodal prezident.

Na návšteve v nemocnici

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska sa na Štedrý deň stretol s pacientmi a zamestnancami nemocnice Svet zdravia v Spišskej Novej Vsi. Ako povedal, nie všetky rodiny môžu byť v tento deň spolu pri sviatočne ozdobenom stole. "V prvom rade máme povolania ľudí, ktoré musia zabezpečovať chod našej krajiny. Sú to lekári, zdravotné sestry, ale aj hasiči, energetici, policajti, správa ciest. Desiatky tisíc ľudí dnes nemôžu byť so svojimi najbližšími, lebo sa musia starať o chod našej krajiny. Chcem sa im poďakovať a verím, že tú atmosféru možno zajtra alebo v ďalší iný deň si nejako dobehnú," uviedol Kiska.

Ďalšou skupinou ľudí sú podľa neho tí, ktorí by chceli byť doma, ale ich zdravotný stav im to nedovoľuje. "Dnes som mal možnosť stretnúť viacerých. Deväťdesiatročný pán mi zaželal krásne sviatky, aby som si ich užil s rodinou. Bol nesmierne milý, až sa mi slzy tisli do očí. Prišiel som pozrieť ja jeho a skôr ako keby on chcel dolievať energiu do mňa. Najkrajšie príbehy dneška sú maličké deti, ktoré sa narodili pred dvoma dňami. Minimálne som sa snažil zalobovať a vybaviť protekciu, pretože už sú tu tretí deň, že či by ich nepustili. Doma ich čakajú manželia s ozdobenými stromčekmi, často aj súrodenci," povedal Kiska.

V spišskonovoveskej nemocnici leží aktuálne podľa riaditeľky Renáty Šulákovej 84 pacientov. Ich zdravotný stav neumožňoval prepustiť ich domov. Na margo prepustenia novorodencov povedala, že tak urobia, ak im to ich zdravotný stav dovolí. O pacientov sa na Štedrý deň stará približne 80 zamestnancov. "Sú zamestnanci, ktorí slúžia na 12-hodinové služby a stihnú štedrú večeru doma. Tí, ktorí slúžia ústavné pohotovostné služby, tí si musia preložiť štedrú večeru na zajtra," povedala Šuláková s tým, že v nemocničnej kuchyni pripravia pre zamestnancov vyprážanú rybu so zemiakovým šalátom s majonézou. Pri pacientoch bude podávané jedlo závisieť od ich diéty.

"Pracujem od 6.00 h do 18.00 h, dochádzam z Popradu. Zvyknutá som takto pracovať celý život. Vôbec mi to neprekáža. Manžel je bývalý vojak, takže vždy sme čakali my na neho, teraz on čaká na mňa," povedala Mária Lamošová z hematologicko-transfuziologického oddelenia. Všetkým, ktorí budú na Štedrý deň v práci alebo v starostlivosti iných, Kiska zaželal, aby tieto sviatky boli sviatkami pokoja. "Aby boli sviatkami, keď možno napriek mnohým utrpeniam, starostiam sa to také svetielko lásky, porozumenia, tej úžasnej atmosféry rozhorelo v každom z nás," doplnil Kiska.

Po návšteve nemocnice sa Kiska vybral domov do Popradu, kde strávi Vianoce s rodinou. "To pravé vianočné u nás sa začína vždy 23., keďže my s dcérou zdobíme stromček, manželka varí kapustnicu. Náš takmer jeden a polročný synček chodí okolo neho. Má pred ním rešpekt, nesnaží sa ho stiahnuť. Veľmi sa tešíme, darčeky sú zabalené, ešte poupratovať a budeme chystať vianočný stôl. Budú na ňom oblátky, cesnak, med, kapustnica, kapor, šalát, koláče, všetko, ako má byť, a budeme spievať Tichú noc," prezradil prezident.