Vládu čakajú viaceré dôležité rozhodnutia: Na pretrase Lajčákova demisia aj odvod reťazcov

BRATISLAVA - V rozpočtovej kapitole Ministerstva kultúry SR by sa do budúcnosti mala tvoriť finančná rezerva ministerky kultúry pre riešenie havarijných stavov kultúrnych pamiatok. Opatrenie je súčasťou národnej stratégie ochrany pamiatkového fondu a jeho akčného plánu do roku 2020, o ktorom bude rozhodovať vláda.

Z finančnej rezervy by mohla byť pokrytá aktuálna absencia rezervných prostriedkov na nevyhnutný operatívny zásah, a taktiež absencia prostriedkov na náhradný výkon rozhodnutí krajských pamiatkových úradov, resp. stavebných úradov v prípadoch bezprostredného ohrozenia kultúrnych pamiatok. "Nadväzujúcim opatrením by malo byť tiež vytvorenie špeciálneho podprogramu v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom. Jeho výzva bude neustále otvorená pre prípady náhlych havárií na kultúrnych pamiatkach," vysvetlil rezort kultúry.

Dnešnému rokovaniu vlády budú dominovať dve hlavné témy - demisia ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka a nákupy vojenskej techniky. Premiér Peter Pellegrini sa chce pýtať ministra obrany Petra Gajdoša (SNS) na podpisy zmlúv na americké stíhačky, popoludní jeho kroky povedú do Prezidentského paláca, kde sa spolu s Lajčákom pokúsia vyriešiť podanie ministrovej demisie. Podanie demisie oznámil minulý týždeň vo štvrtok večer, k prezidentovi sa na stôl dostala v piatok. Premiér však vyzval prezidenta, aby ju neprijal, hoci ústava prezidentovi explicitne takúto možnosť nedáva. Šéf slovenskej diplomacie demisiu podal, pretože koalícia odmieta poslať zástupcu Slovenka do Marakéša, kde sa bude diskutovať o migračnom kompakte z dielne OSN, s ktorým koalícia nesúhlasí. Lajčák je jeho spoluautorom.

V súvislosti s nákupmi na ministerstve obrany sa chce Pellegrini najprv s Gajdošom porozprávať o podpise zmlúv na americké stíhačky F-16 za 1,6 miliardy eur. Ministerstvo v piatok informovalo, že v zastúpení národného riaditeľa pre vyzbrojovanie Vladimíra Kavického podpísalo technické zmluvy potrebné k začatiu procesu obmeny stíhačiek, a to tri samostatné dohody o ponuke a prijatí takzvaného Letter of Offer and Acceptance, ktoré sú potrebné pre pristúpenie k plneniu cez americký vládny program (FMS). Zahŕňajú obstaranie 14 lietadiel F-16, leteckú muníciu, logistickú podporu a výcvik leteckého aj pozemného personálu. Dodávka všetkých lietadiel bude do konca roku 2023. Na túto informáciu ostro zareagoval predseda vlády, ktorý ministerstvu oznámil, že tieto zmluvy môžu rovno skartovať. Nákup stíhačiek považuje za neplatný, keďže v zmysle uznesenia vlády je potrebný aj predchádzajúci súhlas ministerstva financií a ten doposiaľ udelený nebol.

Trh s tabakovými výrobkami by mal byť pod väčším drobnohľadom. Návrh z dielne ministerstva zdravotníctva chce upraviť podmienky označovania každého spotrebiteľského balenia tabakového výrobku na účely tzv. "vysledovateľnosti" jedinečným identifikátorom, ktorý zaznamenáva pohyb spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov od výrobcu cez všetkých odberateľov tabakového výrobku po prvú maloobchodnú predajňu. Výrobcovi, dovozcovi a distribútorovi tabakových výrobkov by mala pribudnúť aj povinnosť pri zaznamenávaní všetkých pohybov spotrebiteľských balení.

Obchodné reťazce pôsobiace na Slovensku by mali od budúceho roka platiť osobitný odvod vo výške 2,5 % z ich čistého obratu. Vyplýva to z poslaneckého návrhu zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov, s ktorým sa oboznámi aj vláda. Návrh z dielne koaličnej SNS je momentálne v parlamente v druhom čítaní. Ministerstvo pôdohospodárstva s právnou normou súhlasí, navrhuje v nej však viaceré úpravy. Osobitný odvod by napríklad nemal platiť pre malé a stredné podniky, podnikové predajne, obchodné aliancie, ani v najmenej rozvinutých okresoch, či malých obciach.

Vláda bude rozhodovať aj o tom, či sa kandidátom na dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ stane Michal Kučera, ktorý je v poradí už štvrtým kandidátom Slovenska na tento post v Luxemburgu. Predošlí kandidáti – Mária Patakyová, Radoslav Procházka a Ivan Rumana neuspeli v Bruseli, kde ich kandidatúru neodsúhlasil poradný výbor Rady EÚ. V júni vláda rozhodla o stiahnutí návrhu Ivana Rumana na post sudcu Všeobecného súdu EÚ. Miesto dodatočného sudcu malo Slovensko obsadiť už v septembri 2016.