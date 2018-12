Pellegrini: Ak EÚ nebude aktívna vo svojom susedstve, nahradia ju iní

ZÁHREB/BRATISLAVA - Ak Európska únia (EÚ) nebude aktívnejšia v krajinách, ktoré do nej chcú vstúpiť, vytesní ju napríklad Rusko, Turecko alebo Čína, ktoré prezentujú odlišné hodnoty. Vyhlásil to slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po utorkovom rokovaní s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovičom, s ktorým hovoril aj o vstupe krajín západného Balkánu do EÚ.

"Prístupové rokovania sa stali viac technické a nenapredujú takým tempom, ako by sme si želali," myslí si slovenský premiér. Premiéri sa stretli v rámci summitu Stredoeurópskej iniciatívy (CEI). Pellegrini v tejto súvislosti povedal, že svet čelí všeobecnej kríze multilateralizmu, ktorá sa dotýka aj takýchto zoskupení. Ocenil však aktivity Chorvátska v oblasti európskej perspektívy krajín západného Balkánu. "V tomto je Chorvátsko veľmi aktívne a chcem deklarovať, že Slovensko bude vždy podporovať aktivity Chorvátska v tomto regióne," vyhlásil.

Chorvátov tiež Pellegrini povzbudil k prijatiu eura. "Treba nájsť efektívne mechanizmy na kontrolu rastu cien. Keď sa toto podarí, nie je to nič, čoho by sa občania Chorvátska mali báť," konštatoval. Slovensko podľa neho svoj vstup do eurozóny neľutuje. Keďže je otvorená ekonomika, ktorá veľa obchoduje s ostatnými krajinami eurozóny, umožňuje mu finančnú stabilitu. Pellegrini tiež vyjadril presvedčenie, že Chorvátsko už spĺňa legislatívne aj technické kritériá vstupu do schengenského priestoru a malo by byť do neho prijaté.

Hlavnými témami summitu boli podľa Plenkovičových slov najmä bezpečnostná politika členských krajín EÚ, migračná politika, hospodárske otázky, situácia na Ukrajine, nadchádzajúce chorvátske predsedníctvo v Rade EÚ a 30. výročie založenia CEI. Po bilaterálnom rokovaní s chorvátskym predsedom vlády Pellegrini odcestoval na Slovensko.