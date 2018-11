Pellegrini o situácii na Ukrajine: Všetky zložky sú pripravené, v noci sme preverili krízový štáb

Oznámil, že centrum sa rozhodlo ponechať stupeň ohrozenia Slovenska na súčasnej úrovni dva. Národné bezpečnostné analytické centrum dnes riešilo aj možné scenáre vývoja na Ukrajine v súvislosti s konfliktom v Azovskom mori, najmä snahami o nelegálne prekročenie slovensko-ukrajinskej hranice.

Stupeň ohrozenia je zvýšený na dvojku od augusta minulého roka. Vyhlásil to ešte bývalý policajný prezident Tibor Gašpar. Pellegrini uviedol, že ho ponechali aj z dôvodu blížiacich sa sviatkov.

Všetky zložky sú pripravené

Slovensku nehrozia žiadne incidenty, ale sme pripravení v prípade potreby reagovať. Podľa premiéra Petra Pellegriniho je Slovensko pripravené na rôzne možnosti, bezpečnostné zložky koordinujú svoju činnosť. „Chcem garantovať, že všetky zložky a bezpečnostné orgány štátu sú pripravené a v prípade, že by došlo k eskalácii napätia, Slovensko na to bude pripravené. Veríme, že dôjde k diplomatickému riešeniu, je však našou povinnosťou nepodceniť akékoľvek riziko,“ vyhlásil premiér. Centrum diskutovalo aj o energetickej bezpečnosti. Premiér v tejto súvislosti pripustil, že počas zimných mesiacov môže byť problém dostatočne zásobovať Ukrajinu plynom prostredníctvom reverzného toku.

Slovensko verí, že vyrieši konflikt diplomaticky

Medzi diskutované scenáre počas zasadnutia centra, ktorého predsedníčkou je ministerka vnútra Denisa Saková, patrila eskalácia konfliktu a s tým spojená väčšia možnosť migrácie smerom na západ Ukrajiny a následne smerom aj na Slovensko, ale aj prerušenie dodávok plynu zo strany Moskvy cez Ukrajinu smerom do Európy, čo by sa dotklo Slovenska.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Zatiaľ eskalácia nepokračuje a Slovensko verí, že konflikt sa vyrieši diplomaticky, nemôžeme však podceniť riziká. Ministerka vnútra Saková potvrdila, že nezaznamenali zvýšené prechody cez hraničné priechody v dôsledku vyostrenia konfliktu. Pokiaľ ide o plyn, premiér ubezpečil, že Slovensko má zásoby na niekoľko dní.

Krajine nepôjde proti jednote EÚ či NATO

Pellegrini sa vyjadril aj k otázke možného rozšírenia či sprísnenia protiruských sankcií, Slovensko podľa neho proti jednote Únie či NATO nepôjde. Pellegrini o tom informoval dnes na brífingu počas zasadnutia centra. „Musíme hovoriť o scenároch, ako by sme riešili, ak by Rusko odstavilo dodávky plynu cez Ukrajinu do Európy. Máme rezervný tok, máme zásoby plynu na niekoľko dní, ale musíme to navzájom revidovať a musíme si byť istí. Slovenská republika je pripravená brániť si suverenitu, územnú celistvosť a vysporiadať sa aj s humnitárnymi problémami, ak by nastali,“ povedal Pellegrini.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Dodal, že v oblasti ropy disponujeme rezervami nad rámec 90 dní, až na 105. Zásobníky plynu sú po lete naplnené na plnú kapacitu, ale nie sú to zásobníky vo vlastníctve Slovenska, sú to komerčné zásobníky. Premiér sa vyjadril aj k otázke sprísnenia sankcií voči Rusku. Zopakoval, že aj keď sa Slovensko prikláňa k názoru, že sankcie nemajú želaný účinok, bude rešpektovať dohodu v rámci Európskej únie. „Slovensko je členom EÚ aj NATO a aj keď máme svoj názor na to, či sankcie plnia svoju úlohu, prinášajú alebo neprinášajú svoju úlohu, Slovenská republika bude vždy na strane partnerov a zoskupení. Slovensko by bolo súčasťou rozhodnutia,“ povedal Pellegrini na margo možného posilnenia a rozšírenia sankcií na Rusko za agresiu v Azovskom mori.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

To, čo sa deje v parlamente nás nemusí vyrušovať

Odmietnutie parlamentu zaoberať sa návrhmi Bezpečnostnej stratégie SR a Obrannej stratégie SR premiér nechcel komentovať. Dôležité je podľa neho, aby bola v pohotovosti výkonná moc. Pellegrini vysvetlil, že ochrana Slovenska je v rukách exekutívy a parlament tu má skôr kontrolnú funkciu. Reagoval tak na utorňajšie zasadnutie brannobezpečnostného výboru, ktorý o napadnutí ukrajinských lodí a zajatí ukrajinských vojakov odmietol rokovať pre odpor SNS. „To, čo sa deje v NR SR, nás nemusí vyrušovať. Nie je potrebné, aby sa stavom konfliktu zaoberala národná rada. Nezasadala ani Bezpečnostná rada, aby sme to nedramatizovali, zatiaľ stačilo rokovanie na úrovni analytického centra,“ vysvetlil Pellegrini.

Previerka krízového štábu

Minister obrany Peter Gajdoš informoval, že v nočných hodinách sa uskutočnila previerka krízového štábu. V súčasnosti štáb zasadá pod vedením štátneho tajomníka ministerstva obrany. Situáciu na Ukrajine tiež priebežne vyhodnocujú vojenské spravodajské služby. Podľa Pellegriniho sa rada okrem Ukrajiny venovala aj možným bezpečnostným incidentom počas vianočných sviatkov a novoročných osláv.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Ak by došlo k eskalácii a migrácii, v prípade narušenia východnej hranice v dĺžke 96 km, by Slovensko nasadilo ďalších policajtov a vojakov. V Sobranciach je 900 príslušníkov polície a stovka by mohla pomôcť z Košického a Prešovského kraja. Minister obrany Peter Gajdoš povedal, že by sme tam vedeli poslať 1 200 vojakov a policajtov a stovky nákladných vozidiel. Pripravené by boli aj špeciálne sily, tu však počty nemôže špecifikovať. Dodal, že vojenské spravodajstvo priebežne vyhodnocuje vojenské hrozby a informuje o nich prezidenta, premiéra, predsedu NR SR, ministra obrany a v prípade potreby ďalších.