Poľsko robí ústretové kroky voči Európskej únii: Sudcov vráti z dôchodku na Najvyšší súd

VARŠAVA - Poľská vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) predložila v stredu parlamentu návrh zákona, ktorý vracia do funkcie sudcov Najvyššieho súdu, nedávno donútených odísť do predčasného dôchodku. Informovala o tom tlačová agentúra AP.

Tento vývoj nastáva mesiac po tom, čo Súdny dvor Európskej únie (ECJ), teda najvyšší súd EÚ, nariadil Poľsku okamžite prestať uplatňovať zákon, ktorý znížil vek odchodu do dôchodku pre sudcov Najvyššieho súdu, a tak donútil približne dve desiatky z nich opustiť sudcovskú stoličku. Poľsko a EÚ uviazli na tri roky v patovej situácii, pretože vládnuca populistická strana PiS sa pokúšala ovládnuť súdny systém v krajine. Tieto snahy vyvolávali vážne obavy o právny štát v mladej demokracii, pripomenula tlačová agentúra AP.

Stredajšia legislatívna iniciatíva predstavuje jeden z prvých významných krokov Poľska k vyhoveniu požiadavkám EÚ. Zákonodarca z PiS Marek Ask vysvetlil, že na základe návrhu dodatku k novému zákonu o Najvyššom súde budú mať sudcovia, ktorí boli nútení odísť do predčasného dôchodku, možnosť vrátiť sa k svojim služobným povinnostiam. Spomínaný zákon, ktorý bol terčom kritiky, znížil vek odchodu sudcov do dôchodku zo 70 na 65 rokov. Každý sudca, ktorý chcel zostať, musel požiadať o súhlas prezidenta - a ten mal právomoc žiadosť odmietnuť.

Členovia parlamentu majú podľa očakávania diskutovať o dodatku nového zákona v stredu. Tento vývoj situácie nastal po minulomesačných komunálnych voľbách, ktoré ukázali, že vládnuca strana PiS získala väčšinu kresiel v regionálnych zhromaždeniach, ale kruto prehrala vo voľbách starostov vo veľkých a dokonca aj stredne veľkých mestách. Výsledky naznačovali, že konflikty PiS s EÚ stáli stranu hlasy medzi mestskými voličmi a voličmi zo strednej vrstvy.

Niektorí členovia politickej opozície naklonenej EÚ tiež varovali, že neustále konflikty vlády s Bruselom nakoniec dostanú Poľsko na cestu odchodu z Únie - či to už vláda má v úmysle, alebo nie. EÚ je v Poľsku nesmierne obľúbená vďaka novým slobodám, ktoré Poliakom umožňujú cestovať do zahraničia a pracovať tam a ktoré zároveň priniesli doma ekonomický rozmach.