Vallov odkaz končiacemu primátorovi: Nepodpisujte žiadne nové zmluvy

BRATISLAVA - Novozvolený primátor Bratislavy Matúš Vallo vyzval končiaceho šéfa bratislavskej samosprávy Iva Nesrovnala, vedenia mestských podnikov a odchádzajúcich starostov bratislavských mestských častí, aby sa pokiaľ možno zdržali podpisovania nových zmluvných záväzkov, ktoré sa už netýkajú bežnej prevádzkovej činnosti. Vallo to napísal na sociálnej sieti.

Žiada, aby sa nepodpisovali zmluvy, ktorých následkom by boli záväzky pre nastupujúcich starostov, poslancov, budúce manažmenty podnikov a aj pre neho ako primátora. Vallo sa tento týždeň stretol s odchádzajúcim primátorom Bratislavy Nesrovnalom. Predmetom ich rokovania boli kroky potrebné na odovzdanie agendy, ale i príprava rozpočtu na rok 2019. Témou bolo aj zabezpečenie zimnej údržby v Bratislave.

"Horšia správa zo stretnutia je, že zimná údržba ciest a chodníkov zatiaľ nie je zazmluvnená i keď mesto už robí kroky, aby ju čím skôr na túto zimu zazmluvnilo. Do týchto rokovaní zatiaľ vstúpiť nevieme, jediné čo dnes môžeme požadovať, sú informácie o stave rokovaní," uviedol Vallo. Po nástupe do úradu chce so svojím tímom pracovať na zriadení mestského podniku, ktorý v budúcnosti zimnú údržbu prevezme na seba.

Zimná údržba musí byť zabezpečená

Hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer v polovici novembra uviedla, že výkon zimnej údržby je zákonnou povinnosťou hlavného mesta a bude počas zimy riadne zabezpečený. Aktuálne podľa jej slov prebieha súťaž na nového dodávateľa údržby komunikácií. "Do uzatvorenia novej zmluvy bude zimná údržba zabezpečená zákonným spôsobom," povedala. Končiace vedenie hlavného mesta a mestskí poslanci deklarovali, že mesto si postupne vytvorí vlastný komunálny podnik, ktorý bude mať letnú a zimnú údržbu ciest v Bratislave na starosti.

Novozvolený primátor a jeho tím pokračujú aj v rozhovoroch so staviteľmi bratislavského obchvatu - diaľnice D4 i rýchlostnej cesty R7 a developerom projektu Twin City. "Pripravujeme sa na rozsiahle dopravné obmedzenia, ktoré si na dlhý čas tieto stavby vyžadujú. Bude to pre všetkých nás Bratislavčanov a Bratislavčanky veľká skúška súdržnosti a ja vám môžem sľúbiť, že budem o tom komunikovať otvorene, transparentne a budem presadzovať najlepšie riešenia," uviedol Vallo. Od Nesrovnala preberie Vallo vedenie hlavného mesta na ustanovujúcom zasadnutí bratislavského mestského zastupiteľstva 7. decembra. Na zasadnutí zložia okrem Valla sľub aj novozvolení mestskí poslanci.