Číž v diskusii s Nicholsonovou: Štandardná politická scéna je diskreditovaná, môžeme za to i my

BRATISLAVA – Revolúcia bola nežná, chybou ale bolo, že sme sa až príliš nežne rozlúčili s komunistickými pohlavármi. Stúpajúcu podporu nezávislých kandidátov spôsobuje podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Miroslava Číža (Smer-SD) diskreditácia štandardnej politickej scény. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) hovorí v tejto súvislosti o frustrácii občanov. Číž vidí v politike permanentnú konfrontáciu, predčasné voľby by podľa neho spôsobili destabilizáciu krajiny.

„Malo byť rázne odsúdenie a potrestanie. Ale to vieme teraz, keď vidíme, ako čakali na svoj návrat alebo sa udržali vo funkciách a stále v nich prežívajú a nesú si so sebou komunistický odkaz,“ povedala v dnešnej relácii O 5 minút 12 na RTVS podpredsedníčka NR SR a poslankyňa za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová. Poslanec za Smer-SD Miroslav Číž sa ohradil, nedalo sa podľa neho vylúčiť 400-tisíc Slovákov z verejného života. Podľa Nicholsonovej je tohtoročné výročie Novembra ´89 smutné, keďže nedávne udalosti odhalili, v akej krajine žijete – v takej, za akú ľudia pred 29 rokmi určite neštrngali.

Číž a Nicholsonová diskutovali aj o piatkových protestoch, ktoré organizovala iniciatíva Za slušné Slovensko aj o zodpovednosti politických strán a nezávislých kandidátoch. Pokiaľ ide o piatkové protesty, Nicholsonová odmieta, že by niesli akýkoľvek politický náboj. Vysvetlila, že aj keď idú na námestia poslanci za SaS, idú tak ako občania. Na otázku, či sú protesty organizované, sa Číž začal zamýšľať nad tým, že protesty na Slovensku, ktoré sa konajú od marca a protesty v Českej republike, ktoré sa začali pred pár dňami, „sú ako cez kopirák“.

Podľa neho tieto zhromaždenia podporuje pražská a bratislavská kaviareň, ktoré zdieľajú rovnaké hodnoty a metódy. V súvislosti so slovenskými zhromaždeniami sa pýtal, čo ľudia vlastne chcú. „Čo vlastne chceli? Slušné Slovensko? Demokraciu? Demonštrácie sa konajú za lepšie sociálne postavenie obyvateľstva, mier, ale tieto sú za čo?,“ pýtal sa. Ak chcú inú vládu, je to podľa neho legitímne, ale musia počkať na voľby, ísť voliť a získať dostatok dôvery na vytvorenie vlády.

Ľudí ženie do ulíc túžba po zmene

Nicholsonová mu povedala, že ľudí priniesla na námestia túžba po zmene. „Vy robíte nejaké akcie, reakcia je vonku v uliciach. Vy nedokážete uveriť, že tí ľudia sú tam z presvedčenia, z čistého súhlasu,“ povedala podpredsedníčka NR SR Čížovi s tým, že v strane hľadajú len nepriateľa, nejaký cudzí element, tak ako to robili voľakedy komunisti. Myslí si, že predčasné voľby sa mali po smrti novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej uskutočniť, aby odmerali, komu naozaj spoločnosť dôveruje. „Z toho, čo ste povedali vyplýva, že sa bojíte, že po voľbách žiadna vláda nevzíde. O to sa vy nebojte, to nechajte na ľudí,“ dodala Nicholsonová na margo Číža, ktorý argumentoval tým, že spoločnosť je rozdelená. „Už ani nevyprávali o predčasných voľbách, lebo každý čo i len trošku gramotný zistí, že ak by boli predčasné voľby, destabilizujeme štát,“ povedal Číž.

Výsledky komunálnych volieb ukázali, že ľudia dali svoje hlasy nezávislým kandidátom. Postavenie štandardných strán je teraz podľa Nicholsonovej komplikované, ale myslí, že musia urobiť všetko preto, aby obnovili dôveru ľudí v strany. „Ľudia hľadajú alternatívu, ktorú našli v nezávislých kandidátoch. Hľadajú alternatívu, ktorú asi sami nevedia pomenovať, vyplýva to z ich frustrácie, ktorej sa nečudujem,“ povedala s tým, že pokiaľ ide o nezávislých kandidátoch, sama je skeptická. Tento trend nie je podľa Číža len na Slovensku. Myslí si, že tu sa robí všetko preto, aby sa zdiskreditovala politická scéna, na otázku moderátora, kto ju diskredituje, však neodpovedal.

V parlamente za tým vidí napríklad úroveň a kultúry diskusie. „Je tam ten najhrubší slovník, atmosféra, v akej sa nedá diskutovať. Na jedného koaličného poslanca reční asi 20 opozičných, tak my to asi neiniciujeme,“ povedal Číž. Dodal, že vecná diskusia o spravovaní štátu je v parlamente málokedy. Nicholsonovú udivilo, že práve Číž hovorí o kultúre politiky. „Smer, Robert Fico, Robert Kaliňák sú pri moci desať rokov. Práve oni sa postarali o pokles dôvery občanov v štát,“ povedala. Dodala, že práve ich vyzývajú ľudia na odchod, nie lídrov opozičných strán.