Novinári odmietajú slovné útoky Fica na žurnalistickú obec

BRATISLAVA - Vyše 300 novinárov verejne odmieta útoky Roberta Fica na žurnalistickú obec. V dnes zverejnenej výzve reagujú na slová Roberta Fica: "Nech vás komediantov medzi novinármi dobre trafí“. Expremiér a predseda strany Smer-SD to povedal v utorok 13. novembra, krátko po tom, ako sa objavili informácie, že polícia vypočúva organizátorov protestov Za slušné Slovensko. Novinári a zamestnanci médií sa ohradzujú voči slovným útokom Fica.

„Nie je to len absolútna strata súdnosti, je to aj cynické voči rodinám Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Je to odporné voči novinárom, ktorí aj po ich vražde pokračujú v odhaľovaní mafiánskych káuz,“ píše sa vo výzve.

Ako ďalej pripomínajú žurnalisti, „bez odvážnych novinárov by sme dnes nevedeli, že Ladislav Bašternák je daňový podvodník a Marian Kočner roky unikal skutočnému vyšetrovaniu. Nevedeli by sme, že Robert Kaliňák pomáhal pri únose vietnamského občana a Robert Fico celé roky riadil krajinu tak, že tu vznikla skupina ľudí mimo zákon“. Upozorňujú, že predseda Smeru verbálne útočí na novinárov a šíri konšpirácie len pár dní pred 17. novembrom, keď si pripomíname boj o našu slobodu a to aj slobodu slova a zhromažďovania sa. „Odmietame útoky Roberta Fica na novinárov. Už jedna vražda je príliš,“ dodáva sa vo výzve novinárov.

Veľká časť novinárov sa pri hodnotení komunálnych volieb správa ako lacno najatí komedianti. Uviedol to vo videu zverejnenom v utorok 13. novembra na sociálnej sieti predseda strany Smer-SD Robert Fico. "Ak akceptujú tvrdenie opozície, že bola úspešná so svojimi výsledkami na úrovni nuly a nevzdorujú tomu šialenstvu, začínajú čím ďalej tým viac ohrozovať demokraciu na Slovensku," vyhlásil okrem iného Fico s tým, že Slovensko patrí medzi najslobodnejšie a najdemokratickejšie krajiny. "Napriek tomu, čo za džihád proti Smeru vediete, vedzte, že ideme znovu vyhrať parlamentné voľby a nech vás, komediantov, medzi novinármi dobre trafí," dodal vo videu.

Predseda Smeru-SD Robert Fico taktiež naznačil pre české médium Echo24, že majú informácie o činnosti organizátorov protestov po vražde novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. „Dnes už vieme, že organizátori tých demonštrácií po vražde Jána Kuciaka boli z organizácií, ktoré platí George Soros. My dobre vieme, kto sa s kým schádzal a akú úlohu v tej dobe zohrával. Všetko to pôjde von, až bude jasné, kto si objednal vraždu,“ povedal Fico.

Následne Denník N v utorok 13. novembra informoval, že organizátori demonštrácií Za slušné Slovensko chodia na výsluchy na Národnú kriminálnu agentúru (NAKA) vo veci „korupcia a iné“. Vyšetrovateľ im oznámil, že na nich niekto podal anonymné trestné oznámenie, že organizovali štátny prevrat a platí ich George Soros, uviedol denník. Organizátori tieto tvrdenia popreli s tým, že všetky peniaze, ktoré ich iniciatíva dostala a použila, sú na transparentnom účte.

Podľa opozičného poslanca Gábora Grendela (OĽaNO) existuje podozrenie, že boli organizátori protestov Za slušné Slovensko monitorovaní spravodajskými službami. Vyhlásenia Fica kritizoval prezident SR Andrej Kiska. V utorok vo vyhlásení v Banskej Bystrici konštatoval, že poslanec Robert Fico sa cez české médiá snaží ukázať, že má stále moc a vie zastrašovať. "Takáto šikana, obviňovanie organizátorov protestov z pokusu o štátny prevrat sú neodpustiteľné. Demokratická spoločnosť sa musí voči takýmto rečiam a krokom postaviť," povedal okrem iného prezident. "Sloboda prejavu, právo protestovať proti komukoľvek, no najmä proti tým, ktorí sú pri moci, sú základom našej demokratickej spoločnosti. Je povinnosťou štátu túto slobodu chrániť," dodal Kiska.

Smer sa na sociálnej sieti ešte v utorok ohradil proti dezinterpretácií slov Fica pre české médiá týkajúce sa organizátorov protestov Za slušné Slovensko. „Štátne orgány nerobili voči nim žiadne aktívne kroky,“ píše sa v statuse. Smer - SD tvrdí, že o vypočúvaní organizátorov protestov sa dozvedeli z médií a dodáva, že „predseda strany Smer - SD Robert Fico si stojí za svojimi slovami, ktoré o pozadí protestov povedal nielen pre české médiá“.