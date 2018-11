Kiska: Na Slovensku je dosť právničiek a právnikov, ktorých by mohli navrhnúť na ústavný súd

Onedlho bude voľba deviatich nových ústavných sudcov, parlament by ich mal zvoliť 18. Ako po stretnutí povedal prezident Kiska, budú ešte nasledovať ďalšie stretnutia s tými, ktorí môžu kandidátov navrhovať. Zástupcovia komôr ho na dnešnom stretnutí ubezpečili, že na Slovensku máme dostatok právničiek a právnikov, ktorí by mohli byť navrhnutí.

Tomáš Borec Zdroj: SITA/Diana Černáková

Zástupca advokátov a bývalý minister spravodlivosti za Smer-SD Tomáš Borec povedal, že ich komora nemusí navrhnúť len advokátov, ale je prirodzené, že budú hľadať v prvom rade v ich radoch. Už sa o menách rozprávajú, ale pripomenul, že dotyčný musí s kandidatúrou súhlasiť. Kandidáti musia byť podľa Borca v prvom rade na vysokej morálnej aj odbornej úrovni. „Mnohí sú pomerne dosť znepokojení tým, že ako odborníci budú musieť prejsť grilom, o ktorom nevedia nič. Každý má obavu z verejného vystúpenia, je to veľký stres. Na druhej strane sa každý musí pripraviť na to, že verejný gril bude, je to vážna funkcia, vrchol právnickej profesie a ako ústavní činitelia budú musieť vystupovať pred médiami,“ povedal Borec na otázku, či má pocit, že oslovení chcú do voľby ísť. Myslí si, že advokátska komora navrhne primeraný počet kandidátov, ktorí budú dostatočne odborne zdatní, budú spĺňať zákonné požiadavky a budú mať vynikajúci morálny kredit. „Nie každý, ktorý by mohol byť ten najlepší, má záujem. Ale som presvedčený, že z tých, čo záujem majú, sa bude dať dobre vybrať,“ dodal Borec.

Andrej Kiska a predseda Slovenskej advokátskej komory Tomáš Borec. Zdroj: SITA/Diana Černáková

On osobne momentálne záujem o kreslo ústavného sudcu nemá. „Musím povedať, že nie, v tejto chvíli nemám záujem. Pociťujem, že to, čo robím ako predseda advokátskej komory, ma dostatočne profesionálne napĺňa a nechcem sklamať dôveru mojich kolegov,“ povedal Borec s tým, že byť sudcom ústavného súdu je snom mnohých. „Viem si to predstaviť aj ja, ale možno v inom čase, v tejto chvíli nie je pre mňa ten správny čas. Ale som presvedčený, že mnohí kolegovia takúto legitímnu motiváciu majú,“ uzavrel Borec.

Zástupca exekútorov Paller priznal, že sú ako komora limitovaní, keďže ich odborná skúška nie je uznávaná za skúšku pre kandidáta ústavného sudcu. Budú preto loviť aj v iných vodách, odborníkov, ktorých by navrhnúť mohli, majú málo. Ak vhodného kandidáta nájdu, tak ho navrhnú. V minulosti ich komora žiadneho kandidáta nenavrhla, ale myslí si, že na Slovensku je dosť odborníkov. Podľa neho ústavný súd musí byť obsadený, nevie si predstaviť, že by nebol. Podľa prezidenta notárskej komory Gregora o nomináciách diskutujú, je to otázka najbližších dní, či a koho navrhnú.

Predseda Slovenskej advokátskej komory (SAK) Tomáš Borec, prezident Slovenskej komory exekútorov (SKE) Miroslav Paller, prezident Notárskej komory SR Miroslav Gregor, viceprezident Slovenskej komory exekútorov (SKE) Branislav Plško, viceprezidentka Notárskej komory SR Daniela Šikutová a viceprezident Slovenskej advokátskej komory (SAK) Andrej Popovec. Zdroj: SITA/Diana Černáková

Vo februári sa skončí mandát deviatim z 13 sudcov Ústavného súdu SR. Hoci koalícia mala podľa Programového vyhlásenia vlády SR sprísniť voľbu, zmena ústavy neprešla a bude sa voliť viac-menej po starom. Z koalície sa ale už ozýva, že ak parlament nezvolí dosť kandidátov, predĺžia 12-ročný mandát súčasným sudcom.