Anton Hrnko kritizuje NAKA: Je nezmyselné, aby vykladala dejiny, ktoré nie sú uzavreté

BRATISLAVA - Predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko (SNS) považuje za nezmyselné, aby Národná kriminálna agentúra (NAKA) posudzovala dejiny, ktoré ešte nie sú uzavreté. Vyhlásil to na sociálnej sieti v reakcii na to, že upútavku RTVS na reláciu Najväčší Slovák, ktorá obsahovala aj podobizeň prezidenta Slovenského štátu Jozefa Tisa, preverí prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) spolu s políciou. Tvorcovia relácie sa napokon rozhodli Tisa z relácie vylúčiť.

"Som zhnusený z toho, akým spôsobom pristupujeme k výkladu národných dejín, lebo vidím, že nikomu nezáleží na pravde, ale len na tom, ako čo možno najviac napľuť na slovenskú národnú minulosť, ako čo najviac bičovať Slovákov ich dejinami, ktoré sa nevykladajú, ale kriminalizujú. Po 25 rokoch samostatnosti by človek čakal iný prístup. Lebo len pravda nás môže oslobodiť," tvrdí Hrnko s tým, že ani prokurátor, ani sudca, ani kat nemôžu vyriešiť problémy výkladu dejín. "A to už nehovorím o kriminalistoch, ktorí by sa mali zaoberať niečím úplne iným," myslí si.

Hrnko sa pýta, na čo sú celé ústavy historikov, keď na výklad národných dejín postačí NAKA. "To ten prokurátor nemá dosť kriminálnikov, vrahov, podvodníkov a zlodejov, keď si myslí, že by sa mali kriminalisti pustiť do výkladu slovenských dejín? Ale čudujem sa, keď sledujem tento postup, že sa už nepustil do tých mnohých obdivovateľov banderovského režimu na Ukrajine, podporovateľov režimov v baltských krajinách, lebo všade tam oslavujú rôznych kolaborantov s nacistami, esesákov, ktorí boli iné kalibre ako tí naši. To tí naši boli oproti nim úplní amatéri," odkázal.

Producent spomínaného programu Peter Núňez uviedol, že "zaradenie Jozefa Tisa do ankety nebolo žiadnym amatérskym svojvoľným rozhodnutím, ani žiadnym neodôvodneným rozhodnutím manažmentu RTVS, ale bol to výsledok širokej dlhodobej odbornej debaty všetkých ľudí, ktorí sú odbornou súčasťou projektu". Vysvetlil, že od leta komunikuje s Róbertom Kotianom, Ľubošom Machajom, Jánom Roháčom a Irenou Roháčovou, ktorí sú súčasťou scenáristického tímu. Pripomenul, že celoslovenská anketa má nateraz odborného garanta Dušana Kováča, ku ktorému by sa mali pridať aj ďalší.

Núňez citoval historika Kováča, podľa ktorého by "Jozef Tiso mal byť zaradený do ankety a mal by byť témou celospoločenskej diskusie - aj jeho osoba, aj jeho doba". Producenta by mrzelo, keby hystéria okolo jednej osoby potlačila zmysel celého formátu. "Cieľom formátu je priniesť tému histórie, slovenských osobností, dobrých aj zlých, pekných aj škaredých príbehov, všetkého, čo súvisí s našou slovenskou minulosťou do verejného priestoru. To, čo sa udialo v poslednom týždni, ohrozilo tento projekt tým, že sa celá otázka strhla na Tisa," priznal Núňez. Tiež vyjadril nádej, že o osobe Tisa ešte bude verejnoprávna televízia diskutovať a tému odtabuizuje.