AKTUALIZOVANÉ Historická návšteva Macrona, burcujúce slová: Slovensko je v jadre Európy

Macron prišiel na Slovensko v rámci osláv 100. výročia založenia Československa. Stretol sa s Andrejom Kiskom, čaká ho ešte obed s premiérom Petrom Pellegrinim. Po Bratislave ho v sobotu čaká návšteva Prahy, kde bude opäť aj Pellegrini.

Francúzsky prezident sa so svojim slovenským náprotivkom postavili tesne po 12:45 pred kamery, kde okrem vyhlásení odpovedali na otázky novinárov. O 13:15 sa Macron porúčal za Pellegrinim, tesne po tretej hodine predstúpili pred novinárov.

Obmedzenia kvôli návšteve: ONLINE Sledujte s nami, ktoré úseky v Bratislave sú na tom najhoršie

LIVE Pellegrini a Macron

Čo dnes čaká na Macrona?

11:20 - stretnutie s Andrejom Kiskom v prezidentskom paláci.

12:45 - tlačové vyhlásenie prezidentov.

13:25 - príchod Macrona na Hrad.

13:00 - pracovný obed s Petrom Pellegrinim.

14:30 - tlačová konferencia.

15:00 - prehliadka Bratislavy.

16:00 - diskusia v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca na tému „Formovanie budúcnosti Európy".

Vyhlásenie Emmanuela Macrona:

Vyhlásenie Andreja Kisku:

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Takto sa vítali Macron a Kiska

Konštruktívny dialóg

Pellegrini ďakuje za otvorený a konštruktívny priateľský dialóg. „Atmosféra a forma našej diskusie len potvrdzuje naše dobré a priateľské vzťahy - nielen naše osobné, ale aj medzi Slovenskom a Francúzskom," povedal a nazval Francúzsko strategickým partnerom.

Podľa premiérových slov chceme byť dôležitým partnerom v Európskej únii. „Chcel by som oceniť snahy o prehlbovanie európskej integrácie, dynamiku a novú energiu, ktorú si dal do celého toho procesu," uviedol. Hovorili spolu aj o kybernetických útokoch, črtá sa aj stretnutie konkrétnych expertov z oboch strán.

Zdroj: SITA/Braňo Bibel

Zdroj: SITA/Braňo Bibel

Hovorili o aktuálnych témach

Macron ďakoval za prijatie a plodnú diskusiu. „Chcem ukázať, aké dôležité je pre nás Slovensko a my sme boli stále bok po boku počas celej histórie," upozorňuje. Dodáva, že hovorili o aktuálnych témach.

V súčasnej dobe vraj existujú dve hlavné hrozby v Európe - rozdelenie a akási únava. Macron zopakoval, že si nemyslí, že existuje rozdelenie na východ a západ. Ohľadom únavy hovorí, že je ľahké zvyknúť si na to, že mier tu máme už dlho. „Hovorili sme o obranných témach, o našej ochote pokračovať v strategickom dialógu," pokračuje.

Francúzsko podľa neho chce posilniť prítomnosť na Slovensku.

Musíme sa spájať, zhodli sa Kiska a Macron

Európska únia (EÚ) nie je podľa Kisku problémom, ale riešením. Po piatkovom stretnutí s Macronom tiež pripomenul, že problémom, ktorým čelí, ako napríklad migrácia, nedokáže vzdorovať žiadna krajina sama. Vyhlásil, že spájať sa treba aj preto, že iné veľmoci by nás rady videli rozdelených.

Macron je podľa Kisku lídrom v EÚ. „Nielenže hovorí o tom, ako by sme mali EU vidieť, ale priamo pomenúva problémy a navrhuje riešenia. Lídri krajín EÚ, ktoré zdieľajú rovnaké hodnoty a majú rovnaké predstavy o tom, ako má Európa za desať, dvadsať rokov vyzerať, majú stáť spolu," tvrdí naša hlava štátu.

Príchod Macrona do Grasalkovičovho paláca

Zdroj: TASR / Jakub Kotian

Budúcnosť je v našich rukách

S Macronom sa Kiska zhodli, že budúcnosť je v ich rukách a musia hľadať spoločné riešenia. „Opakujem, že EÚ nie je problém, je to riešenie. Na každý základný problém, ktorému čelíme, či už je to migrácia, terorizmus, nedokáže žiadna krajina hľadať riešenia sama. Musíme sa spájať. Čelíme tomu, že najväčšie veľmoci by nas najradšej videli ako samostatne egoistické krajiny," hovorí Kiska.

Podľa Kisku je záujmom Slovenska byť pevnou súčasťou EÚ. „Pravdaže, sú tu výzvy, ktorým čelím, som rád, že ma prezident ubezpečil, že akékoľvek delenie na západnú a východnú Európu alebo na novú a starú, neexistuje," povedal. Potrebujeme vraj hovoriť ľuďom, že EÚ je skvelý projekt, za ktorým musíme stáť, hovorí Kiska.

Na záver sa dotkli aj problémov ako je Rusko a Ukrajina. „Upozornil som pána prezidenta, že aj v našej krajine vidíme veľa vplyvov, kybernetických útokov proti našim štátom ako sú dezinformácie," povedal Kiska. Projekt Nord Stream 2 označil za nebezpečný.

Atmosféra pred prezidentským palácom

Zdroj: SITA / Diana Černáková

Slová chvály Macrona

Ako hovorí Macron, dnes je tu preto, lebo krajiny spája mnoho vecí - najmä história. Kiskovi poďakoval za slová a vysvetlenia. „Slovensko nám ukazuje, že nič nie je evidentné, že všade sú rozdiely. Ale ja na rozdelenie západ a východ neverím. Neverím ani, že existuje rozdelenie na niečo staré a nové, pretože spoločne vytvorili Európu," povedal Macron.

Erurópa podľa neho znamená ambíciu a vôľu, v čom je vraj Slovensko skvelým príkladom. „Rozhodli ste sa stať srdcom Európy a to je dobre. Zdieľame víziu, že Európa má byť spojená, suverénna a chrániť svojich občanov," dodal francúzsky prezident.

Macron zároveň poukázal na to, že Slovensko stálo pri mnohých dôležitých rozhodutiach, ktoré pomáhajú EÚ rásť a rozvíjať sa či budovať ochranu. „Som tu, aby som počúval. Čo sú naše obavy a čo sú naše očakávania," uviedol.

Bez stretnutia s Dankom

S Kiskom sa má Macron rozprávať najmä o budúcnosti Európskej únie, situácii v Európe a vo svete a aktuálnom vývoji v regióne. Zaujímavosťou je, že Macron sa nestretne s našim druhým najvyšším ústavným činiteľom - predsedom NR SR Andrejom Dankom.

Zdroj: SITA / Diana Černáková ​

Zdroj: TASR / Jakub Kotian

„Na základe francúzskej protokolárnej praxe sa francúzsky prezident nestretáva s predsedami parlamentov jednotlivých krajín. Francúzsko má odlišné protokolárne poradie, ako je zvykom u nás. Preto francúzska strana ani nežiadala o prijatie," uviedol odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.

Rozštiepenie nacionalistov

Macron prichádza podľa denníka Le Figaro na Slovensko a do Česka, aby rozštiepil „nacionalistov" východnej Európy, píše vo svojom komentári. Aj keď oficiálne Macron prichádza na oslavy vzniku Československa, ide mu hlavne o obnovu vzťahov v oblasti, kde francúzsky hlas v minulých mesiacoch stratil vplyv.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Zdroj: TASR / Jakub Kotian

Návšteva Maďarska premiéra Viktora Orbána ani Poľska ovládaného konzervatívcami pre Macrona, ktorý nevynechá príležitosť kritizovať tieto krajiny za populizmus a porušovanie ľudských práv, nepripadá do úvahy. Slovensko a Česko, to je niečo iné. Nie sú tak kontroverzné, hoci patria rovnako ako Česko a Poľsko do višegrádskej skupiny.

„Obe tieto krajiny chcú zostať v srdci Európy. Nie je správne hovoriť o rozštiepenie medzi vchodom a západom Európy, zástancovia Európy sú všade," usudzuje podľa Le Figaro Elyzejský palác.