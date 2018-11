Hovorca Európskej komisie pripúšťa: Spoločná armáda EÚ raz môže byť vytvorená

BRUSEL - Je možné, že jedného dňa dôjde k vytvoreniu spoločnej armády Európskej únie. Podľa tlačovej agentúry Reuters to v utorok uviedol hovorca Európskej komisie (EK) Margaritis Schinas. Išlo o reakciu na skoršie vyhlásenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.

Macron v rozhovore, ktorý v utorok odvysielala rozhlasová stanica Europe 1 predstavil návrh vytvoriť "skutočnú európsku armádu", aby sa európsky kontinent mohol lepšie chrániť pred Čínou, Ruskom, a dokonca aj Spojenými štátmi. Podľa jeho slov sa Európa nebude schopná brániť bez spoločnej armády.

Šéf exekutívy EÚ a bývalý premiér Luxemburska Jean-Claude Juncker je dlhodobým hlasným zástancom názoru, že Únia by mala mať spoločnú obrannú schopnosť nezávislú od Severoatlantickej aliancie, ktorá je ovládané USA. Túto myšlienku však odmietalo najmä Spojené kráľovstvo, argumentujúc, že silnejšia vojenské úloha EÚ by mohla podkopať význam NATO. Briti však na budúci rok koncom marca EÚ s najväčšou pravdepodobnosťou opustia, čo zvyšku Európy rozviazalo ruky a už v decembri 2017 sa dohodli na posilnenej spolupráci v oblasti financovania a rozvoja ozbrojených síl. Na Stálej štruktúrovanej spolupráci EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany (PESCO) sa zúčastňuje 25 členských štátov EÚ.

"Komisia predložila sériu podnetov a návrhov znamenajúcich začiatok budovania čoraz väčšej a silnejšej obrannej identity v týchto ťažkých geopolitických časoch. Nemyslím si však, že táto obranná identita začne v podobe armády EÚ," uviedol pred novinármi v Bruseli hovorca EK Margaritis Schinas po otázke, či eurokomisia podporuje vytvorenie európskej armády. Zároveň však dodal, že "v určitom okamihu", pravdepodobne na konci procesu vytvárania silnejšej celoeurópskej obrannej identity, môže dôjsť k tomu, že vznikne niečo, čo bude možné opísať ako armádu EÚ alebo zásobník zdrojov EÚ, ktorý pomôže viac zviditeľniť a zhmotniť obrannú identitu Únie.

Agentúra Reuters pripomenula, že EÚ sa snaží prispôsobiť sa novému geopolitickému kontextu, ktorý dotvára aj americký prezident Donald Trump so svojou snahou obmedziť americkú účasť na obrane Európy. Európsky obranný fond (EDF) by mal byť zriadený v roku 2019 so zámerom spoluvytvárať silný obranný priemysel EÚ, pomôcť rozvoju vojenských spôsobilostí členských štátov Únie a podporovať jej strategickú nezávislosť.

Francúzsko sa z vlastnej iniciatívy dohodlo so skupinou ďalších ôsmich krajín na vytvorení spoločnej zásahovej jednotky, ktorá by vedela rýchlo zakročiť pri evakuácii ohrozených ľudí v nejakej krajine postihnutej vojnou alebo ktorá by účinne pomáhala pri odstraňovaní následkov katastrof.