Pellegrini krotí vášne okolo loga SZĽH: Nejde o štátny znak, Lubyová hovorí o porušení zmluvy

BRATISLAVA - Predseda vlády SR Peter Pellegrini vyzval na rokovaní vlády verejnosť i kompetentných, aby upokojili vášne v prípade nového loga Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Premiérovi sa nezdá, že by na ňom bolo niečo zlé, no zároveň priznal, že nie je odborník na danú problematiku.

Pellegrini si myslí, že Slovensko by sa aktuálne malo sústrediť najmä na čo najlepšiu organizáciu majstrovstiev sveta 2019 a nikto by sa SZĽH nemal vyhrážať odobratím dotácii, ktoré vyplývajú zo zákona o športe. "Vláda prijala opatrenia, ktorými prispela SZĽH značnou sumou aj na organizovaniu MS. Je to prestížna udalosť a SR bude určitý čas stredobodom pozornosti všetkých hokejových národov, ktoré sa tu zídu. Budeme hostiť obrovské množstvo ľudí. Mrzí ma, že z nejakého dizajnérskeho počinu vzniká takáto kauza. Keď som zhliadol logo prvýkrát, nenapadla mi žiadna silná emócia, že by sme proti tomu mali protestovať. Nie som odborník na znaky či heraldiku," povedal predseda vlády.

"Neviem, či je možné alebo nemožné napodobňovať inými výrazovými prostriedkami štátny znak a chcem veľmi poprosiť všetkých, ktorí bičujú emócie, aby sa znovu stretli a veľmi pokojne si všetko vyargumentovali a nehrotili spor až natoľko, že sa niekomu budeme vyhrážať odobratím financií, najmä niekoľko mesiacov pred usporiadaním jednej z najprestížnejších akcii, akú Slovensko bude v oblasti športového sveta hostiť. Nabádam všetkých, aby upokojili situáciu a nejatrili rany, tam kde nie sú. Máme dosť iných problémov," uviedol 42-ročný člen strany Smer-SD. Pellegrini je premiérom SR od 22. marca 2018.

S návrhom na prehodnotenie dotácie pre SZĽH prišlo ministerstvo školstva na čele s Martinou Lubyovou. Slovenskí hokejisti môžu prísť údajne až o dva milióny eur. "Nie je pravda, že chceme niečo škrtať. Ide o dotáciu, ktorú hokej dostáva na základe zákona o športe. Dotácia sa vypláca na základe zmluvy. V zmluve je napísané, že pri reprezentačných podujatiach majú športovci a realizačné tímy povinnosť nosiť označenie príslušnosti SR. Je tam jasne uvedená špecifikácia tohto označenia. Ide o povinnosť mať na drese štátny znak a označenie 'Slovensko'. Aktuálne tam je iný než štátny znak. Aj na základe rôznych protestov zo strany verejnosti došlo k diskusii, či sú tieto požiadavky splnené. Vyzvali sme zástupcov SZĽH, aby sa k tomu vyjadril a vysvetlil ako to je. Zostavíme komisiu na posúdenie a zistíme, či nie je porušená zmluva. Je otázne, či aj malá nenápadná vlajka plní účel, ktorý by mala. Budeme to posudzovať," povedala ministerka školstva Lubyová, nominantka SNS.