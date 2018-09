Doriešenie minuloročnej kauzy v nedohľadne: Diskusia o vzťahu advokáta Bžána a sudcu sa odkladá

Žitňanská žiadala, aby súdna rada prijala stanovisko, či je Sádovského správanie sa v súlade so sudcovskou etikou. Súdna rada SR však ani dnes o tejto záležitosti nerozhodne, Žitňanskej podnet dokonca nebol ani jedným z bodov programu. Podľa predsedníčky Súdnej rady SR Lenky Praženkovej boli hlavným dôvodom letné prázdniny, členovia etickej komisie sa nestretli a nediskutovali o tomto podnete. Praženková dodala, že podnet Žitňanskej by mal byť zaradený na najbližšie zasadnutie poradného orgánu súdnej moci.

"Dôvodom, prečo bol tento bod presunutý, respektíve, prečo nebol do dnešného programu zaradený, je ten, že nám do toho zasiahla letná prestávka. Členovia etickej komisie, ktorí sa majú týmto podnetom zaoberať, sa počas letných prázdnin nestretli, preto nie je pripravené ani stanovisko. Predpokladám, že tento podnet prerokujeme na ďalšom riadnom zasadnutí," povedala Praženková. O zásadách sudcovskej etiky mala rozhodnúť päťčlenná etická komisia už na májovom zasadnutí.

Žitňanská sa obrátila na Súdnu radu SR po tom, ako boli medializované fotografie sudcu Sádovského spoločne s advokátom Bžánom. Informácie priniesol týždenník Plus 7 dní. Sádovský musel dokonca vysvetľovať svoje majetkové pomery, v ktorých sa však žiadne nezrovnalosti neobjavili. Advokát Bžán sa stal známym po tom, ako sa zverejnila výška jeho odmeny za vyhratú medzinárodnú arbitráž o Vodnú elektráreň Gabčíkovo. Súdna rada SR už v rámci posudzovania sudcovskej etiky raz rozhodla, a to v prípade výrokov sudcu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina. Rada v tejto súvislosti prijala uznesenie, že o vine či nevine môže rozhodovať iba disciplinárny senát, ktorý je na to určený. Či rovnaké stanovisko prijmú v budúcnosti členovia súdnej rady i v prípade Ľuboša Sádovského a advokáta Radomíra Bžána, nie je zatiaľ zrejmé.

Súdna rada okrem iného v rámci dnešného programu prerokovala viacero bežných bodov. Ďalšie zasadnutie je naplánované na záver septembra tohto roka.