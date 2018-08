Voľba policajného prezidenta: Vláda by sa návrhom mohla zaoberať už túto stredu

BRATISLAVA - Vláda by sa mohla už tento týždeň v stredu zaoberať návrhom novely zákona o Policajnom zbore. Dnes o tom informoval Tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra s tým, že materiál však zatiaľ nebol zaradený do rokovania. Novela posilňuje nezávislosť inšpekcie ministerstva vnútra (MV) a sprísňuje podmienky na menovanie prezidenta Policajného zboru a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby.

Prezidenta Policajného zboru by mal aj naďalej vymenúvať minister vnútra, ale až na základe výberového konania a len s odporúčaním Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť SR. Do funkcie bude podľa návrhu možné vymenovať len príslušníka Policajného zboru, ktorý je v služobnom pomere najmenej desať rokov. Jeho funkčné obdobie bude sedem rokov, pričom tá istá osoba môže byť vymenovaná do tejto funkcie len raz. Minister vnútra bude môcť policajného prezidenta odvolať z funkcie pre závažné dôvody, pričom tieto dôvody musí schváliť aspoň trojpätinová väčšina všetkých členov Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť.

Výberové konania bude vyhlasovať rezort vnútra najneskôr tri mesiace pred ukončením funkčného obdobia. Podľa novely výber kandidátov urobí sedemčlenná výberová komisia zložená z nominantov, ktorých vymenuje minister vnútra, generálny prokurátor, policajný prezident, riaditeľ úradu inšpekčnej služby, rektor Akadémie Policajného zboru a najväčšieho odborového zväzu policajtov. Z vhodných uchádzačov určených komisiou vyberie minister vnútra najmenej troch, ktorých predloží Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť na verejné vypočutie.

Ak komisia vyberie menej ako troch uchádzačov, minister predloží výboru všetkých úspešných uchádzačov. Ak parlamentný výbor neodsúhlasí žiadneho z predložených kandidátov, ministerstvo vnútra vyhlási nové výberové konanie. Ministrovi sa dáva aj možnosť nevymenovať kandidáta, ktorého odporučí výbor. „Na vymenovanie nového policajného prezidenta bude teda potrebná zhoda výberovej komisie, výboru pre obranu a bezpečnosť a ministra vnútra,“ uzatvára Tlačový odbor ministerstva vnútra.