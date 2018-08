Klus hovoril s vedením SaS o prípadnej kandidatúre na europoslanca

Martin Klus, Zdroj: SITA/Diana Černáková

BRATISLAVA - Poslanec Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Martin Klus si vie predstaviť, že by sa v budúcnosti zhostil úlohy europoslanca. Uviedol to v odpovedi na otázku, či plánuje vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) v roku 2019 kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu.