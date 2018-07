Za meškaním D1 na Liptove vidí KDH špekulácie ako zvýšiť cenu

"Aj preto sme niekoľkokrát vyzývali NDS, aby zverejnila geologický prieskum tunela Čebrať," uviedol podpredseda KDH Pavol Zajac. Ak bude liptovský úsek D1 dokončený v náhradnom termíne v lete 2022, tak to bude podľa KDH diaľnica s najdlhšou dobou výstavby. Vyše osem rokov sa pravdepodobne nebude stavať žiadna diaľnica na Slovensku, vrátane najťažšieho úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové. V súčasnej technologicky vyspelej dobe je podľa KDH viac ako osem rokov príliš dlhý čas na výstavbu zhruba 15-kilometrového úseku diaľnice.

Hlavnú politickú zodpovednosť za neustále predlžovanie termínu dokončenia obchvatu Ružomberka, ale aj celej diaľnice D1 do Košíc podľa KDH nesie strana Smer-SD. "Ani táto tretia vláda Smeru-SD nesplní sľub Roberta Fica o dokončení diaľnice z Bratislavy do Košíc. Je veľmi smutné, že sa nedokončí ani len tento úsek obchvatu Ružomberka, na ktorý tak veľmi čakajú občania Liptova, ako aj ostatní motoristi," dodal Zajac.

S výstavbou úseku D1 Hubová - Ivachnová sa začalo po podpise zmluvy so zhotoviteľom koncom roku 2013 s tým, že bude odovzdaný do užívania v lete 2017. Stavebné práce však museli prerušiť v roku 2015 pre riziko zosuvu svahu nad trasou tunela pri západnom portáli. Pokračovanie vo výstavbe v pôvodnom trasovaní by podľa ministerstva dopravy a výstavby bolo vysoko rizikové a na hraniciach technických možností. Zmena pôvodnej trasy diaľnice pre nepredvídané prírodné okolnosti si vyžiadala rozsiahle prieskumy a nové posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Trasa úseku sa skrátila o 353 metrov na 14 919 metrov, dvojrúrový tunel Čebrať sa predĺži z pôvodných 2 026 na 3 600 metrov a počet mostov sa zníži z 22 na 19.

Na stavbe bolo doposiaľ preinvestovaných 77,74 mil. eur. Pôvodná zmluvná cena výstavby diaľnice sa v dôsledku zmien po siedmom dodatku k zmluve o dielo zvýšila z 227,26 mil. eur na aktuálnu sumu 288,79 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (346,55 mil. eur vrátane DPH). Zhotoviteľom stavby je Združenie Čebrať zložené zo spoločností OHL ŽS, a. s., Brno a Váhostav – SK, a. s.

Bývalý premiér a predseda Smeru-SD Robert Fico v minulosti sľuboval dokončenie D1 do Košíc do roku 2010. Aktuálne predpokladaný termín výstavby všetkých chýbajúcich úsekov na D1 medzi Žilinou a Ružomberkom, ako aj pri Prešove je najskôr v roku 2026. Vtedy by mal byť dokončený úsek Turany - Hubová, na ktorý ešte nebola vyhlásená súťaž na zhotoviteľa.