Dragun upozorňuje: Na obchvat Bratislavy sa stále vyváža odpad, Sólymos kontruje

BRATISLAVA - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) pol roka neinformovala, ako koná vo veci vozenia stavebného a nebezpečného odpadu na stavbu obchvatu Bratislava. Upozorňuje na to občiansky aktivista a kandidát na starostu Petržalky v tohtoročných komunálnych voľbách Miroslav Dragun, podľa ktorého sa odpad na stavbu vozí aj v súčasnosti. Inšpekcia sa bráni, že keď prípad rieši polícia, ona len poskytuje súčinnosť.

"Vo štvrtok (18.10.), keď sme sa pohybovali v okolí Jaroviec, sme si opäť všimli, že už nie na stavbu nosníkov na most, ale priamo na teleso diaľnice sa opäť nákladnými vozidlami vozí zmiešaný odpad. Ja sa pýtam, čo robí SIŽP, keď pol roka po podaní podnetu stavebník vozí dokázateľne stavebný odpad na stavbu," vyhlásil v piatok Dragun. Podľa neho už mohla byť stavba pozastavená a navážanie stavebného odpadu zastavené.

"Dostali sme podnet, inšpekcia začala kontrolu a v tom momente začala kontrolu aj polícia, pretože tiež dostala podnet. To znamená, vyšetruje to polícia, vyšetrujú to orgány v trestnom konaní a SIŽP im dáva súčinnosť, keď ich o tom požadujú," vysvetlil minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Riaditeľ SIŽP Róbert Ružička doplnil, že v rámci hierarchie výkonných zložiek štátu má polícia prednosť.

Dragun tiež žiada, aby inšpekcia v tomto prípade neudeľovala pokutu. "Keď udelíte pokutu, nemôžete prikázať odstránenie objektu stavby," tvrdí. Upozorňuje tiež, že oblasť Jaroviec je významný biokoridor zveri. Polícia v júli začala v prípade údajného vývozu nebezpečnej kontaminovanej zeminy z areálu bývalej autobusovej stanice na bratislavských Mlynských nivách na stavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 trestné stíhanie vo veci neoprávneného nakladania s odpadmi.

Podnety, ktoré na problém upozornili, sa týkali údajného vývozu kontaminovanej zeminy na úsek stavby v okolí Podunajských Biskupíc a Ivanky pri Dunaji. Podozrenie je aj na používanie nebezpečného stavebného materiálu a stavebného odpadu pri výstavbe obchvatu v okolí Jarovského ramena. V oboch prípadoch už koná SIŽP aj polícia.