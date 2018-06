Pellegriniho grilovali v Štrasburgu: Poslanci sa pýtali na Kuciaka, Kotlebu aj RTVS

Pellegrini mal pri príležitosti 25. výročia členstva SR v tejto organizácii prejav, po ktorom nasledovala diskusia s poslancami. Odpovedal na viaceré otázky v rámci viacerých tém, ktoré rezonujú nielen na Slovensku. Išlo najmä o vraždu Kuciaka, slobodu tlače i nárast extrémizmu.

O vražde Jána Kuciaka

Pellegrini poslancov ubezpečil, že je prioritou vlády vyšetriť februárovú vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. „Stala sa obrovská tragédia, ale som presvedčený, že tomu bolo veľmi ťažké zabrániť. Ak niekto profesionálne plánuje vraždu, ťažko tomu zabrániť,“ povedal.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Ubezpečil ale poslancov, že na prípade pracujú s partnermi z celého sveta a pracujú na tom všetci odborníci, ktorých Slovensko má. Priznal však, že vyšetrenie môže trvať roky. „Rozumieme, že vyšetreniu tejto vraždy musíme prikladať špeciálnu pozornosť. Prioritou je čo najskôr vypátrať páchateľov, objednávateľov, samotných vrahov. Môže to byť otázka rokov, v takýchto prípadoch to býva komplikované. Ale môžem vás ubezpečiť, že si želám, aby sme sa čo najskôr dozvedeli, čo v skutočnosti bolo príčinou,“ povedal. Prítomných tiež ubezpečil, že on a jeho vláda nepodniknú žiadne kroky, ktoré by slobodu slova a tlače mohli narušiť. Takisto informoval, že polícia je už aktívnejšia v prípadoch, keď sa novinárom vyhrážajú.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Kotleba a jeho strana

Pellegrini dostal aj otázku o Marianovi Kotlebovi a jeho strane. Premiér zdôraznil, že nárast podpory takýchto strán nie je len problémom Slovenska. „Podobné nebezpečné trendy vidíme aj inde v Európe. Tento človek sa bez hanby hlási k ideológii, ktorá nemá nič spoločné s hodnotami, na ktorých Rada Európy stojí,“ povedal premiér, ktorý Kotlebovo meno vo svojej odpovedi vôbec nevyslovil. Poslancov informoval, že Kotleba bol na čele samosprávneho kraja, ale vďaka tomu, že ľuďom štyri roky vysvetlovali, že nič nerobí a je nebezpečný, si ľudia zvolili demokratického kandidáta.

Zdroj: Úrad Vlády SR

„Je to dobrý signál, že Slováci v kľúčovej chvíli zvolili demokratického kandidáta. Budeme robiť všetko pre to, aby podpora nerástla a vytesňovali sme ho z verejného priestoru. Ale na to, aby populisti a extrémisti klesali, my, demokratickí politici, musíme ľuďom splniť to, čo sme sľúbili. Musíme im dať výsledky,“ povedal premiér.

Nezávislosť RTVS

Nezávislosť RTVS bola tiež témou diskusie. Premiér vysvetlil, že telerozhlas si platia občania cez koncesionárske poplatky, štát platí iba určitú sumu. Tým je podľa neho garantované verejnoprávne postavenie a odstup od politickej moci. „Politická moc ani nemá možnosť, aby vplývala na chod a fungovanie RTVS. Riaditeľ je volený v parlamente. RTVS má stovky a tisícky zamestnancov, odchody sa týkajú len niekoľkých desiatok. To nebude mať vplyv na RTVS,“ povedal Pellegrini s tým, že aj tí, čo odchádzajú, povedali, že ich prácu nikto necenzuroval. „Ja situáciu považujem za stabilizovanú,“ dodal.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Pellegrini pripomenul, že Slovensko počas svojho predsedníctva vo Visegrádskej štvorke bude otvárať európske témy a chcieť sa stretávať s európskymi partnermi. „Nikdy sme V4 nevnímali ako alternatívu, ale jasnú súčasť európskeho priestoru,“ odpovedal Pellegrini. To, že štyri krajiny sú schopné dosiahnuť kompromis, je iba dobré a nie je pravda, že V4 je izolovaný ostrov, ktorý má iné názory ako všetci ostatní.

O migrácii

V niektorých témach sa k nám iné krajiny v posledných mesiacoch pridávajú. „Žiadam len o rešpekt. Sme riadny člen EÚ, NATO, Rady Európy. Počúvame názory iných, ale máme aj plné právo hovoriť, čo si o nich myslíme a prezentovať svoje myšlienky o tom, ako by mala vyzerať budúcnosť Európy,“ povedal na margo zoskupenia Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Ďalšími témami boli aj integrácia západného Balkánu, integrácia Rómov, migrácia či sankcie proti Rusku. Tu slovenský premiér zopakoval známe pozície Slovenska. Podľa Pellegriniho sa v súvislosti so sankciami nezlepšilo nič, sú iba ekonomické škody. V otázke migrácie je Slovensko solidárne, pomohli sme Rakúsku, pomáhame technikou, policajtmi, financujeme projekty. Kvóty ničomu nepomohli, migranti na Slovensko aj tak nemajú záujem ísť. V otázke integrácie Slovensko podporuje nielen európsku budúcnosť krajín západného Balkánu, ale podporujeme aj vstup Chrovátska, Bulharska a Rumunska do schengenského priestoru.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Premiér Peter Pellegrini dnes navštívil sídlo Rady Európy pri príležitosti 25. výročia členstva Slovenska v tejto medzinárodnej organizácii. Do Rady sme vstúpili 30. júna 1993. Stretol sa s vrcholnými predstaviteľmi - s predsedníčkou Parlamentného zhromaždenia Liliane Maury Pasquier aj s generálnym tajomníkom Thorbjornom Jaglandom, s ktorým podpísal Dohovor Rady Európy o manipulácii športových súťaží. Pri príležitosti výročia členstva daruje Rade Európy bustu osobnosti Pražskej jari Alexandra Dubčeka a odhalí hviezdu s jeho citátom.

Rada Európy vznikla v roku 1949, jej sídlo je v Štrasburgu. Slovensko je jej členom od 30. júna 1993. Organizácia má 47 členov, medzi nimi okrem členských štátov EÚ i balkánske krajiny, Ukrajinu či Turecko a Rusko. Európsky súd pre ľudské práva vznikol neskôr, v roku 1959. Slovensko v Rade Európy zastupujú poslanci NR SR Ľuboš Blaha, Pavol Goga, Ján Marosz, Martin Poliačik a Radovan Baláž. V minulosti bol Pellegrini ako poslanec takisto členom delegácie pri Rade Európy.