Slovenské predsedníctvo vo V4: Hľadanie inteligentných riešení a silná Európa skrz investície

Slovenské predsedníctvo vo V4 chce podporovať malé a stredné podniky a startupy. Nádej vkladá do pracovnej skupiny V4 Innovation Task Force, ktorá vznikla počas predchádzajúceho slovenského predsedníctva vo V4. V budúcnosti by mohla viesť k vytvoreniu spoločnej platformy krajín V4 v Silicon Valley. V septembri 2018 chce tiež v New Yorku zorganizovať Investičné fórum V4. V oblasti inovácií sa chce inšpirovať napríklad Južnou Kóreou, Izraelom a Japonskom.

Predsedníctvo tiež plánuje zintenzívnenie spolupráce finančných správ V4 nad rámec spolupráce v EÚ a OECD. Spoločne chce postupovať napríklad proti daňovým podvodom v oblasti DPH alebo podvodom s minerálnymi olejmi. Spolupracovať chce aj pri príprave 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie v rámci novovzniknutej platformy V4+ Task Force. Okrem toho bude podporovať aj ďalší rozvoj Vyšehradského patentového inštitútu, v rámci ktorého si štáty môžu vymieňať skúsenosti s novou legislatívou o ochranných známkach.

V rámci priority inteligentné riešenia sa chce venovať aj životnému prostrediu. V programe uznáva, že odpadové hospodárstvo predstavuje pre krajiny V4 jednu z najväčších výziev. "Pozornosť V4 sa preto počas predsedníctva zameria na národné politiky a aktuálne legislatívne a nelegislatívne iniciatívy EÚ v tejto oblasti," avizuje. Inteligentné riešenia sú jednou z troch priorít slovenského predsedníctva v zoskupení V4. Ďalšími sú bezpečné prostredie a silná Európa. Slovensko sa predsedníctva ujme v nedeľu 1. júla, zoskupeniu bude predsedať piatykrát.

Reforma európskeho azylového systému

Slovenské predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine chce v rámci priority bezpečné prostredie koordinovať pozície krajín V4 k reforme spoločného európskeho azylového systému. Zameria sa tiež na spoločnú obranu alebo dobudovanie Energetickej únie, pomôcť chce aj poľnohospodárom. Vyplýva to z jeho schváleného programu.

"Riešenie súčasnej výzvy spojenej s migráciou vidíme predovšetkým v krajinách pôvodu a tranzitu, a preto sa zameriame na vzájomnú spoluprácu v oblasti podpory rozvoja tretích krajín a riešenia príčin migrácie," píše sa v programe predsedníctva. Okrem toho chce napríklad vypracovať Spoločnú analytickú správu o nelegálnej migrácii na území krajín V4. K tejto otázke plánuje počas svojho ročného trvania osem stretnutí.

Predsedníctvo chce tiež pokračovať v príprave Vyšehradskej bojovej skupiny EÚ a Veliteľstva spoločnej logistickej podpornej skupiny. Podporuje aj spoločné obstarávanie vojenskej techniky s cieľom "modernizácie zastaraných systémov krajín V4".

V otázke boja proti terorizmu chce V4 pod slovenským vedením spolupracovať s Izraelom. V júni 2019 s ním plánuje spoločné protiteroristické cvičenie. Pri bezpečnosti sa v programe slovenského predsedníctva vo V4 objavuje aj posilnenie spolupráce v boji proti kybernetickej kriminalite spojenej so zneužívaním kryptomien, najmä bitcoinu.

Pre V4 bude podľa programu počas slovenského predsedníctva dôležitou témou dokončenie Energetickej únie. Diskutovať sa bude najmä o národných plánoch v oblasti energeticky a klímy, ale aj o obnoviteľných zdrojoch energie. "Rast ich podielu na konečnej energetickej spotrebe si bude vyžadovať užšiu koordináciu a spoluprácu krajín V4," uvádza program. Zároveň chce V4 presadzovať jadrovú energiu "ako primeraný zdroj pre dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov".

Pod prioritu bezpečné prostredie zaradilo slovenské predsedníctvo V4 aj pôdohospodárstvo. "Stabilná spolupráca krajín V4 je šancou na zlepšenie podmienok poľnohospodárov, ktorí musia každodenne čeliť mnohým výzvam," zdôvodňuje program. Slovenské predsedníctvo chce napríklad podporovať zachovanie silnej Spoločnej poľnohospodárskej politiky, posilňovať postavenie poľnohospodárov alebo zaberať sa takzvanou Novou dohodou pre spotrebiteľov, ktorá rieši otázku dvojakej kvality potravín.

V4 sa chce pod slovenským predsedníctvom zamerať aj na riešenie nedostupnosti niektorých liekov a iniciovať napríklad výmenu informácií v oblasti horizontálneho skenovania. Do V4 chce tiež priniesť diskusiu o Hodnote za peniaze v kontexte verejného obstarávania. Presadzovať bude aj zelené verejné obstarávanie.

Budovanie silnej Európy

Presadzovanie spoločného postoja pri schvaľovaní viacročného finančného rámca (VFR) EÚ, automobilový priemysel, podpora návratu pracovníkov zo zahraničia, spolupráca v oblasti investícií alebo prepojenie hlavných miest Vyšehradskej štvorky (V4) a Viedne. Aj na to sa chce sústrediť zoskupenie V4 počas slovenského predsedníctva v rámci priority silná Európa. Vyplýva to z jeho schváleného programu.

V otázke rozpočtu sa krajiny zhodujú na podpore silnej politiky súdržnosti a spoločnej poľnohospodárskej politiky. Tie sú podľa slovenského predsedníctva pre občanov EÚ najlepšími príkladmi európskej integrácie, a preto by mali tvoriť základ európskeho rozpočtu. K viacročnému rozpočtu sa V4 pod vedením Slovenska plánuje viackrát stretnúť a koordinovať svoj postup – na úrovni expertov aj ministrov financií.

V4 chce počas slovenského predsedníctva rozvíjať aj spoluprácu v oblasti investícií. "Podporíme spoluprácu krajín pri získavaní veľkých investorov do prihraničných regiónov. Príkladom môže byť umiestnenie investora do jednej krajiny a dodávateľského parku do druhej krajiny," píše sa v programe.

Predsedníctvo sa chce zamerať aj na automobilový priemysel, ktorý má v krajinách V4 silné postavenie a momentálne čelí novým výzvam ako elektromobilita alebo digitalizácia. V tejto súvislosti V4 zastrešuje automobilové znalostné fórum Newmatec a slovenskú kooperačnú burzu, obe na úrovni ministrov alebo štátnych tajomníkov.

Pod prioritu silná Európa slovenské predsedníctvo zaradilo aj dopravu, výstavbu a cestovný ruch. "Predsedníctvo vyvinie úsilie na vytvorenie systémového konceptu prepojenia diaľkovej dopravy na spojnici piatich hlavných miest krajín V4 a Rakúska a na vybudovanie siete nabíjacích a čerpacích staníc," sľubuje materiál. Predsedníctvo si dáva za cieľ aj nastavenie systémového prepojenia týchto miest vysokorýchlostnou železnicou.

V4 pod slovenským vedením chce tiež zatraktívniť návrat emigrantov späť do krajín V4. Očakáva najmä príchod pracovníkov zo Spojeného kráľovstva a pripravuje diskusné fóra, na ktorých sa budú riešiť stratégie na ich získanie. Spolupracovať chce aj v oblasti vzdelávania a kultúry.

Slovenské predsedníctvo sa chce venovať aj inštitucionálnym otázkam. "Európska únia v procese svojich reforiem musí zostať jednotná, aj keď nie za cenu stagnácie a na úkor pokroku. Sme za ďalšiu integráciu v oblastiach, kde to má zmysel a prináša pridanú hodnotu," píše.

Ohľadom vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ bude predsedníctvo presadzovať také nastavenie budúcich vzťahov, ktoré zabezpečí právnu istotu pre občanov a firmy krajín V4. Predsedníctvo chce riešiť aj implementáciu novej legislatívy v oblasti európskych štrukturálnych a investičných fondov – v tejto súvislosti zorganizuje konferenciu.