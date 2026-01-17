Sklamaní pasažieri a divoké počasie: Čoskoro mali letieť z Bratislavy, na lietadlo mohli zabudnúť a dorazilo TOTO!

BRATISLAVA - To, čo sa v utorok 13. januára odohralo na bratislavskom letisku M. R. Štefánika, sa cestujúcim zrejme vôbec nepáčilo, no museli to akceptovať. Namiesto tradičného letu do Košíc, ktorý im mohol zbehnúť ako voda, museli náhle presadnúť do autobusu!
Pomerne nepríjemný prípad pre pasažierov popísala televízia Markíza. Kopec cestujúcich si už na tento deň kúpilo letenky a spoliehali sa na to, že budú za pár minút tam, kde potrebujú, či pri svojich rodinách na východe. O oveľa neskoršiu chvíľu sa tak skutočne stalo, no to predovšetkým preto, že žiadnym lietadlom nakoniec necestovali. Prečo?
Rozhodlo počasie
Dôvodom mali byť podľa všetkého zlé podmienky počasia na akékoľvek lietanie. Tie znemožnili bezpečné vnútroštátne lety a následné vzlety a pristávania. Problém nastal hlavne v Bratislave, kde zima udrela naplno. Cestujúcim tak nezostalo nič iné, len sa do svojho cieľa na východe dostať po zemi.
Uzávierka letiska
Situácia zašla až tak ďaleko, že v utorok bolo letisko od 7:12 do 12:00 hodiny uzavreté. Podľa hovorkyne Veroniky Demovičovej bol dôvodom mrznúci dážď. V takom prípade v žiadnom prípade neboli vzletovo-pristávacie dráhy letiska prevádzkyschopné. Ovplyvnených tak bolo viacero leteckých spojov.
Letecké spoločnosti dokonca rozhodli aj o odklonení niektorých letov na iné letiská. Niektoré aj zrušili. Nastali tiež výrazné oneskorenia. Nevyhla sa jej ani linka WizzAir na vnútroštátnej trase Bratislava - Košice.
Letisko sa tak rozhodlo pristúpiť k plánu B. "Z toho dôvodu zrušil letecký dopravca Wizz Air rotáciu letu na trase Bratislava – Košice – Bratislava a cestujúcim ponúkol do destinácie alternatívny spôsob dopravy – autobusový transfer," uviedla Demovičová.
Letisko dodáva, že spôsob dopravy nevyberá a je to na pleciach dopravcu, v tomto prípade WizzAir. "V prípade narušenia letovej prevádzky je vždy na rozhodnutí leteckého dopravcu, akým spôsobom prepraví svojich cestujúcich do cieľovej destinácie," dodala hovorkyňa.