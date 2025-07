Česi zažívajú najväčší BLACKOUT za posledné roky: Postupne nabiehajú kľúčové systémy, odhalili PRÍČINU!

Česko zažíva významný výpadok elektrického prúdu. (Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek)

značnú časť Prahy a okolitých miest na severovýchode Česka popoludní postihol masívny výpadok elektrického prúdu,

výpadok prúdu mal byť spôsobený pádom fázového vodiča na zvode V-411 v Ústeckom kraji, kompetentní postupne obnovujú dodávky elektrickej energie do zvyšku časti krajiny, ktorá bola výpadkom postihnutá,

blackout spôsobil to, že nejazdili električky a ani vlaky metra, odstávku mali tiež dopravné vlaky a ľudia boli uväznení vo výťahoch a zachraňovali ich hasiči, dopravu musia pre nefunkčné semafory regulovať policajti manuálne,

nemocnice prepli do núdzového režimu a starostlivosť o pacientov poskytujú aj vďaka záložným agregátom,

premiér Petr Fiala už uviedol do pohotovostného režimu aj Ústredný krízový štáb,

kybernetický či teroristický útok nateraz nebol potvrdený.

Aktualizácia 13:32

Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť (NÚKIB) vylúčil kybernetický útok.

⚡️ Aktuální masivní výpadek elektřiny v ČR by podle dosavadních informací neměl být způsoben kybernetickým útokem. — NÚKIB (@NUKIB_CZ) July 4, 2025

Podľa predbežných informácií by mal dôvodom výpadku pád fázového vodiča na zvode pod označením V-411 . Ide o významný energetický spoj v Ústeckom kraji. Prvotný dôvod sa však stále nevie. Krajina postupne obnovuje dodávky energie do zvyšku republiky.

Aktualizácia 13:31

Hasiči odporúčajú občanom, aby zvažovali, či je potrebné volať na tiesňové linky a vo chvíľach, akou je aj táto, zbytočne zahlcovať telefonické kanály. Odporúčajú, aby sa na hasičov obracali iba v život ohrozujúcich situáciách.

V zájmu zachování fungování tísňových linek prosíme o zvážení situace, kdy volat.

Pamatujte: tísňové linky jsou určeny především v situacích, kdy je ohrožen život, zdraví nebo hrozí škody na majetku. — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 4, 2025

Aktualizácia 13:25

Niektoré linky metra boli podľa televízie ČT24 už čiastočne obnovené. Momentálne by už mali byť funkčné linky A, B a aj C.

Aktualizácia 13:23

Národná centrála proti terorizmu, extrémizmu a kybernetickej kriminalite tvrdí, že nemá informácie o tom, že by išlo o kybernetický či teroristický útok.

NCTEKK v tuto chvíli nemá žádné informace o tom, že by se mělo jednat o kyberbetický/teroristický útok. — Policie ČR (@PolicieCZ) July 4, 2025

Aktualizácia 13:17

Michal Kučera z TOP09 informuje, že práve teraz je dôležité sa zaoberať tým, ako zabezpečiť energetickú bezpečnosť v krajine. Nateraz však vylúčil útoky zo zahraničia. "Všeobecne tá prenosová sústava si vyžaduje ďalšiu modernizáciu a posilnenie s nástupom obnoviteľných zdrojov u našich severných a severozápadných susedov. V prípade špekulácií sa v poslednej dobe vyskytol podobný prípad v Španielsku. Tam tá príčina bola v obnoviteľných zdrojoch. Snáď je to aj tento prípad, ale teraz môžeme len špekulovať. V budúcnosti sa tomu môžeme vyhnúť tým, že budeme posilňovať energetickú a prenosovú sústavu," vyjadril sa Kučera vo vysielaní ČT24.

Aktualizácia 13:08

Dopravu v Prahe musí podľa ČT24 na vyťažených miestach manuálne regulovať polícia pomocou príslušníkov v teréne.

Aktualizácia 13:04

Starostlivosť o pacientov v nemocniciach nie je kvôli výpadku elektrického prúdu v časti Česka ohrozená, v nemocniciach nabehli záložné agregáty, uviedol na sieti X minister zdravotníctva Vlastimil Válek (TOP 09).

"Chcem všetkých upokojiť. Zdravotnícke zariadenia majú pre tieto situácie pripravené jasne dané postupy. V nemocniciach zasiahnutých výpadkom nabehli záložné agregáty. Starostlivosť o pacientov nie je ohrozená. Samozrejme, môže dôjsť k odkladu niektorých vyšetrení. O ďalšom vývoji budem informovať," povedal Válek.

Aktualizácia 13:02

Niektorí českí občania pristúpili k dnešným udalostiam v česku s humorom a svoje "trápenia" popisujú v príspevkoch so satirou a iróniou.

Aktualizácia 12:57

Na staniciach metra sa začina hromadiť čoraz viac ľudí. Český minister vnútra Vít Rakušan (STAN) už medzitým prerušil svoje osobné voľno a aj on sa zapojil do riešenia tejto krízy.

Aktualizácia 12:55

Do režimu zvýšenej hliadkovej činnosti sa prepla aj česká polícia, ktorá je nasadená v kľúčových územiach, kde sa výpadok vyskytol.

‼️V souvislosti s výpadkem proudu jsme zvýšili hlídkovou činnost na zasažených územích a naši kolegové a kolegyně 🚔 řídí dopravu na vybraných křižovatkách v zasažených městech. Bližší informace zjištujeme. Posted by Policie České republiky on Friday, July 4, 2025

Aktualizácia 12:54

Premiér Petr Fiala dáva do pohotovosti Ústredný krízový štáb. Kompetentní teraz zisťujú príčiny a problém sa snažia vyriešiť.

Některá území České republiky postihl výpadek elektrického proudu. Zjišťujeme příčiny a problém řešíme. V pohotovosti je Ústřední krizový štáb. — Petr Fiala (@P_Fiala) July 4, 2025

V Liberci preto nejazdia ani električky, potvrdila to hovorkyňa dopravného podniku Martina Poršová.

"Električky stoja, vypadli nám všetky systémy napojené na elektrinu. Autobusy ale jazdia naďalej," dodala.

Ľudia sú uzamknutí vo výťahoch, nefungujú ani bankomaty

Český hasičský zbor už o tzv. blackoute informuje aj na sociálnej sieti X. Na infolinke evidujú enormný počet sťažností. Problémy sú aj s nefunkčnými bankomatmi. Hasiči musia vyslobodzovať aj ľudí uviaznutých vo výťahoch.

⚠️ V Praze, středních, severních a východních Čechách evidujeme velký počet událostí souvisejících s blackoutem. Průběžné informace související s naší činností budeme aktualizovat v tomto vlákně. — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 4, 2025

Hasiči pre výpadok elektriny zasahujú na 12 miestach regiónu, okrem iného v Mladej Boleslavi, Kutnej Hore, Poděbradoch či Kolíne, povedal to pre ČTK hovorca krajských hasičov Tomáš Bakalář.

Hasiči teraz v Stredočeskom kraji evidujú 20 mimoriadnych udalostí, s výpadkom elektriny súvisí 12 z nich. "Zasahujeme v Mladej Boleslavi, Kutnej Hore, Zruči nad Sázavou, Kolíne, Poděbradoch alebo Pyšelích. Volajú ľudia, že zostali vo výťahu, pretože došlo k výpadku elektrického prúdu," dodal Bakalář.

Dôležité prostriedky mestskej prepravy sú ochromené

Výpadok však podľa ČT24 postihol aj Prahu a Ústecký kraj. Štátne médium správu uvádza ako mimoriadnu správu s dosahom na významné časti hlavného mesta.

Podľa všetkého okrem električiek nejazdí ani metro. Komplikácie sa týkajú liniek A, B a C.

Podľa hovorkyne energetickej spoločnosti ČEPS Hany Klímovej ide o rozsiahly výpadok. Postihol najmä severovýchod Čiech. Elektrina nejde v časti Ústeckého kraja. Výpadok zaznamenali napríklad ľudia v Ústí nad Labem, Tepliciach a v ďalších oblastiach.

Už poznajú aj príčinu, takéto výpadky nie sú v Prahe bežné

Podľa spoločnosti Pražská energetika (PRE) ide o výpadok vysokého napätia v rozvodni energetickej spoločnosti ČEPS v Chodove. Výpadok je v južnej časti Prahy od Južného Mesta po Václavské námestie.

"Hlásený je výpadok na veľmi vysokom napätí. Problém nie je na strane PRE, ale do Prahy to skrátka netečie z nadradenej prenosovej sústavy. Mal by byť vyradený pravý breh Vltavy," cituje portál iDNES.cz hovorcu PRE Karla Hanzelku. "V tejto chvíli nevieme presnú príčinu, ale s kolegami to zisťujeme práve v ČEPSe," dodal.

Výpadky elektriny v Prahe nie sú bežné, ale ani úplne výnimočné, píšu Novinky. Napríklad v júni 2023 zasiahol blackout časť Prahy 6, príčinou bola porucha na zariadení vysokého napätia. Vo februári toho istého roku sa časť Prahy 1 a Prahy 2 ocitla bez prúdu pre poškodenie kábla počas stavebných prác.

Významný výpadok zasiahol v júli 2015 širšie centrum Prahy. Príčinou bola porucha v rozvodni v Malešiciach, ktorá odpojila niekoľko mestských štvrtí.

Správu aktualizujeme.