Slovensko v sektore alkoholu pre falšovanie ročne prichádza o 18 miliónov eur

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Europol a Interpol minulý rok v rámci celoeurópskej operácie zaistili falšované potravinárske výrobky v hodnote 91 miliónov eur. Víno a liehoviny patria medzi výrobky s najvyššou mierou falšovania, pričom ušlé zisky dosahujú takmer 2,3 miliardy eur a ohrozených je takmer 5700 pracovných miest v EÚ.Vo falšovaných potravinách a nápojoch sa našli nebezpečné látky, ako sú metanol, ortuť a toxické pesticídy. Falšovanie v sektore potravín a nápojov podľa EUIPO naďalej predstavuje významné riziko pre zdravie spotrebiteľov a poškodzuje európske hospodárstvo, ako aj kulinárske dedičstvo.

Distribúcia falšovaných potravín

Rast elektronického obchodu poskytol falšovateľom nové možnosti distribúcie falšovaných potravín, čo spotrebiteľom čoraz viac sťažuje rozlišovanie pravých výrobkov od falšovaných. Páchatelia manipulujú s etiketami a obalmi potravín a zasahujú aj do výrobných procesov, pričom sa zameriavajú na výrobky s vysokou hodnotou.„Falšované potraviny a nápoje predstavujú závažnú hrozbu pre verejné zdravie. Cieľom našej kampane je vybaviť spotrebiteľov znalosťami, ktoré im pomôžu chrániť sa, a zároveň podporovať poctivých výrobcov, ktorí dodržiavajú kvalitatívne normy EÚ. Je to boj, ktorý musíme viesť spoločne - orgány, výrobcovia aj spotrebitelia,“ vysvetlil výkonný riaditeľ EUIPO Joao Negrao.

Francúzsko, Taliansko a Nemecko patria medzi lídrov v produkcii aj spotrebe výrobkov so zemepisným označením, pričom len na samotné Francúzsko pripadá takmer 32 % predaja všetkých výrobkov so zemepisným označením v EÚ. Víno tvorí 54 % celkovej spotreby výrobkov so zemepisným označením v EÚ, čo ho robí obzvlášť náchylným na falšovanie. Medzi ďalšie výrobky, ktoré sú výrazne ovplyvnené falšovaním, patria olivový olej, pivo, mäso, syr a mliečne výrobky.EUIPO je jednou z najväčších decentralizovaných agentúr EÚ so sídlom v španielskom Alicante. Spravuje zápis ochranných známok EÚ od roku 1994 a dizajnov od roku 2003. Pri oboch ide o práva duševného vlastníctva, ktoré sa vzťahujú na 27 členských štátov EÚ.