Na ochranu hospodárskych zvierat sú aj iné spôsoby ako odstrel vlkov, zdôrazňuje SaS

BRATISLAVA - Na ochranu hospodárskych zvierat existujú aj iné riešenia ako odstrel vlkov. Zdôraznila to opozičná SaS, ktorá sa zásadne stavia proti návrhu vyradiť vlka dravého zo zoznamu chránených živočíchov a umožniť opätovne jeho lov. S touto možnosťou na základe stanovených podmienok a kvót ráta návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktorý envirorezort zaradil do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).

Poslanec za SaS Alojz Hlina vyzýva, aby sa v rámci ochrany hospodárskych zvierat pred vlkmi venovala pozornosť najmä prevencii. "Musíme podporovať efektívne nástroje, ako sú elektrické ohradníky a pastierski psi," uviedol. Zároveň apeluje na vyššiu zodpovednosť štátu, ktorý by mal podporiť poľnohospodárov v oblasti ochrany ich stád a kompenzácie za vzniknuté škody. Poukázal taktiež na kľúčovú úlohu vlka dravého v ekosystéme. "Je neoddeliteľnou súčasťou prírody. Pomáha navyše regulovať populácie divokých zvierat a zmierňuje šírenie afrického moru ošípaných," upozornil Hlina.

Pripomenul, že to bola práve SaS, ktorá presadila, aby bol vlk na Slovensku celoročne chránený. Proti plánom vyňať šelmu zo zoznamu chránených živočíchov preto dôrazne protestuje. "Ochrana vlka je správny krok smerom k udržateľnému rozvoju životného prostredia na Slovensku i v Európe," dodal opozičný poslanec.MŽP predložilo na pripomienkovanie návrh vyhlášky, ktorou sa má vlk dravý preradiť zo zoznamu chránených živočíchov do zoznamu vybraných druhov živočíchov. Opätovne by sa tiež podľa pravidiel spred roka 2021 obnovila možnosť jeho lovu.

Envirorezort zdôvodňuje návrh zámerom zavedenia racionálneho manažmentu populácie vlka dravého, ktorého zvýšené počty a výskyt v stále nových územiach spolu so stratou plachosti spôsobuje rastúce škody na hospodárskych zvieratách. Opatrenie vysvetľujú aj obavou z možnej hybridizácie so psami a riziko trvalého poškodenia genofodu vlka dravého.