Lov vlkov na Slovensku? Ochranárske iniciatívy žiadajú stiahnuť návrh vyhlášky, ktorý ho povoľuje

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Návrh vyhlášky, ktorá opätovne povoľuje lov vlkov, je neodborný, nesystémový a z pohľadu ochrany prírody absolútne neprijateľný. Upozorňuje na to iniciatíva My sme les i Nadácia Aevis, ktoré Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vyzývajú, aby stiahlo návrh vyhlášky z legislatívneho procesu.

"Vyhláška okrem oslabenia ochrany vlka výrazne zníži aj jeho spoločenskú hodnotu, čo môže mať za následok zvýhodnenie pytliactva a zvýšenie rizika jeho úmyselného usmrcovania," zdôrazňujú ochranárski aktivisti vo vyhlásení, v ktorom poukazujú aj na nezastupiteľnú úlohu vlka v prírode, napríklad jeho podiel na redukcii premnoženej populácie srnčej a jelenej zveri, ktorá spôsobuje hospodárske škody. Varujú i pred hrozbou finančných sankcií pri rozpore s medzinárodnými záväzkami SR.

archívne video

Zoo Bratislava si pripomenula význam a vzácnosť vlkov podujatím Vlčia hodinka (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

MŽP predložilo na pripomienkovanie návrh vyhlášky, ktorou sa má vlk dravý preradiť zo zoznamu chránených živočíchov do zoznamu vybraných druhov živočíchov. Opätovne by sa tiež podľa pravidiel spred roka 2021 obnovila možnosť jeho lovu. Envirorezort zdôvodňuje návrh zámerom zavedenia racionálneho manažmentu populácie vlka dravého, ktorého zvýšené počty a výskyt v stále nových územiach spolu so stratou plachosti spôsobuje rastúce škody na hospodárskych zvieratách. Opatrenie vysvetľujú aj obavou z možnej hybridizácie so psami a riziko trvalého poškodenia genofondu vlka dravého.