Škandál známych značiek: Taliansky úrad vyšetruje firmy Armani a Dior pre vykorisťovanie zamestnancov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Podľa úradu tieto spoločnosti v niektorých prípadoch predávali výrobky z dielní, v ktorých boli pracovníci nedostatočne platení, mali dlhý pracovný čas a boli zamestnaní v rozpore s bezpečnostnými predpismi.V utorok (16.7.) boli prehľadané priestory oboch firiem v Taliansku, uviedol v stredu úrad v tlačovej správe.Vyšetrovanie teraz preverí, či sa pri výrobe a predaji svojho drahého tovaru neuchýlili k nelegálnym pracovným praktikám.

Milánska prokuratúra už v apríli a v júni zistila, že niekoľko čínskych firiem v Taliansku, ktoré vyrábajú luxusný tovar pre Armaniho a Dior, systematicky zneužíva svojich zamestnancov na výrobu vysokokvalitných produktov za nízke mzdy.Armani a Dior, ktorý patrí do skupiny LVMH, zatiaľ nereagovali na žiadosti o komentár.

Pracovné podmienky v týchto zmluvných spoločnostiach sú tak v ostrom kontraste s vysokými výrobnými štandardmi, ktorými sa Armani a Dior chvália vo svojej reklame. To podľa úradu porušuje taliansky zákon na ochranu spotrebiteľa. Porušenie spotrebiteľského kódexu sa trestá pokutami od 5000 eur do 10 miliónov eur.Dodávateľský reťazec luxusného priemyslu sa v ostatných rokoch dostal pod zvýšenú pozornosť spotrebiteľov a investorov.Taliansky protimonopolný úrad dohliada tiež na práva spotrebiteľov a nekalé obchodné praktiky. Minulý rok udelil firmám, ktoré vlastní módna influencerka Chiara Ferragniová, pokutu takmer 1,1 milióna eur za klamlivé tvrdenia o vianočnom koláči so značkou Ferragni.