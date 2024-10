Protimonopolný úrad vykonal neohlásené inšpekcie u podnikateľov v zdravotníckom sektore

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"PMÚ vykonal inšpekcie na základe podozrenia, že medzi dotknutými podnikateľmi existovala dohoda, ktorej cieľom alebo následkom bolo alebo mohlo byť obmedzenie hospodárskej súťaže, a to formou dohôd o cene, výmeny citlivých obchodných informácií a koordinácie postupu účastníkov tejto dohody pri rokovaniach so zdravotnými poisťovňami. V danom prípade by mohlo ísť o horizontálnu dohodu medzi priamymi konkurentmi," priblížila.

archívne video

Tlačová konferencia Protimonopolného úradu SR na tému Rozhodnutie rady PMÚ v prípade Agrofert (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Horizontálna dohoda medzi priamymi konkurentmi patrí podľa PMÚ medzi najzávažnejšie porušenia a považuje sa za ťažký kartel. "Možná dohoda mala za cieľ alebo mohla mať za následok vylúčenie, respektíve zníženie intenzity súťaže medzi jej účastníkmi v procese vyjednávania zmluvných podmienok vrátane cenových, vo vzťahu k zdravotným poisťovniam," ozrejmil.

Podnikatelia môžu v prípade preukázania dohody dostať pokutu až do výšky desiatich percent z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie. "Skutočnosť, že PMÚ uskutočnil inšpekcie, ešte neznamená, že dotknutí podnikatelia porušili pravidlá hospodárskej súťaže ani neprejudikuje závery prešetrovania. V tejto fáze prešetrovania PMÚ neposkytuje k prípadu žiadne ďalšie informácie," dodala hovorkyňa.