Inflácia v eurozóne môže klesnúť na 2 % skôr, ako sa očakáva

Raposová poznamenala, že aj keď "nie je pesimistická", pokiaľ ide o výhľad eurozóny, má obavy, že klesajúci dopyt po exporte by mohol ešte viac zasiahnuť ekonomiku, ktorá má už teraz problémy so slabým rastom.Vzhľadom na to, že inflácia v regióne sa už výrazne spomalila a vplyv predchádzajúceho zvýšenia úrokových sadzieb ECB je stále v štádiu vyhodnocovania, ona sama by minulý týždeň radšej ponechala úrokové sadzby v regióne nezmenené."Musíme dostať infláciu späť k cieľu," povedala Raposová, ktorá sa cez víkend zúčastnila na stretnutí európskych ministrov financií a bankárov v španielskom Santiagu de Compostela.

Pripomenula, že inflácia "je na dobrej ceste a aj jadrová inflácia (bez nestálych cien potravín a energií) konečne klesá". Podľa nej, ak sa ekonomika spomalí o niečo viac, čo je možné, inflácia sa môže dostať k cieľovej úrovni 2 % skôr, ako naznačujú niektoré projekcie".ECB minulý týždeň zvýšila úrokové sadzby už desiatykrát po sebe a zverejnila nové ekonomické projekcie, ktoré signalizujú, že inflácia dosiahne 2 % v druhej polovici roka 2025. Táto prognóza bola vypracovaná skôr, ako spresnené údaje odhalili, že ekonomika eurozóny za tri mesiace do konca júna 2023 vzrástla medzikvartálne len o 0,1 %, a nie o 0,3 %, ako naznačil predchádzajúci odhad.

Raposová poznamenala, že ekonomika eurozóny, ktorá bola doteraz celkom odolná, čelí veľkým tlakom. Vzťahy s Čínou sú totiž napätejšie a je potrebné venovať tomu pozornosť, pretože by to mohlo viesť k zníženiu dopytu a spôsobiť, že stagnácia eurozóny bude vážnejšia, ako sa očakávalo.Pre ECB je mimoriadne dôležité presne pochopiť, odkiaľ cenové tlaky pochádzajú a ako sa zvyšovanie sadzieb prenáša do ekonomiky, povedala Raposová a dodala, že Rada guvernérov na svojom septembrovom zasadnutí venovala veľa času diskusii o týchto otázkach.

Raposová je od decembra viceguvernérkou Banco de Portugal. Má na starosti finančnú stabilitu a trhy a pravidelne sa zúčastňuje aj na zasadnutí Rady guvernérov ECB s guvernérom Mariom Centenom.Dodala, že pokiaľ ide o ďalší vývoj úrokov, tentoraz by uprednostnila prestávku v ich zvyšovaní, keďže jadrová inflácia aj celková miera inflácie klesli, vývoz aj úvery sa spomaľujú a rast zamestnanosti je tiež slabý.