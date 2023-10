Jedna z najväčších bánk na Slovensku ohlásila veľkú odstávku! Fungovať nebudú mnohé elektronické služby

(Zdroj: Getty Images)

archívne video

Guvernér NBS Kažimír povedal, že rast miezd zaostáva za rastom cien (Zdroj: TASR/ Pavol Zachar)

Na odstávku upozornila samotná banka na svojom webe. „Vážení klienti, v piatok 6. októbra v čase od 22.00 hod do nedele 8. októbra do 09.00 hod dôjde z dôvodu plánovanej prevádzkovej odstávky k celkovému obmedzeniu služieb Moja ČSOB a ČSOB SmartBanking. Webová stránka www.csob.sk nebude dostupná v nedeľu 8. októbra v čase 0.01 hod do 09.00 hod a ČSOB API (PSD2) v sobotu 7. októbra v čase od 00.01 hod do nedele 8. októbra do 09.00 hod,“ uviedli.

Vážení klienti, niektoré zmeny, ktoré sú nevyhnutné pre zvyšovanie kvality služieb pre vás, nie je možné zrealizovať... Posted by ČSOB on Thursday, October 5, 2023

Zdôraznili, že odstávka je nevyhnutná pre ďalšie skvalitňovanie služieb a za prípadné komplikácie spôsobené technickou odstávkou sa vopred svojim klientom ospravedlnili.