TABU téma v rodine Žbirkovcov: SAMOVRAŽDA brata (†25)... Pravda nikdy nevyšla na povrch!

Miroslav Žbirka občas hovorieval, že nebyť jeho bratov, nestal by sa úspešným spevákom. Práve oni ho priviedli ku kvalitnej hudbe a boli jeho prvými kritikmi.

Bohužiaľ, najstarší Jason v roku 1969 spáchal samovraždu. A jeho smrť sa potom stala v rodine tabu, o ktorom sa nediskutuje. „Vieme, že sa to stalo, ale nikdy sme o tom doma nehovorili, lebo z toho stále máme všetci dosť zlý pocit, a najmä mamu sme sa preto snažili pred bolestnými spomienkami uchrániť,“ prezradil spevák, keď v roku 2008 prvýkrát verejne začal hovoriť o tragickej udalosti.

Aj po dlhých rokoch sa len dohadoval, prečo to Jason spravil. „Je možné, že to súviselo so sovietskou okupáciou. Odohralo sa to 5 mesiacov po septembrovej invázii. On bol hudobník a intelektuál, patril k takej tej idealistickej generácii, ktorá žila tým, čo sa v 60. rokoch stalo a chcela zmeniť svet k lepšiemu. A tak ho to, čo sa u nás dialo, veľmi zasiahlo. On mal zrejme ešte aj nejaké osobné problémy, ale politická situácia sa na tom mohla tiež podpísať,” dohadoval sa Meky v rozhovore pre český Blesk. Ako neskôr dodal pre iDnes.cz, je si istý, že za tým nebol žiadny milostný románik: „Bolo to niečo hlbšie. Musel byť pevne rozhodnutý.”

Žbirka často spomínal, že touto udalosťou pre neho skončilo detstvo a stal sa z neho vážnejší chlapec. A nikdy nenašiel odvahu vyzvedať od rodičov, čo stálo v liste na rozlúčku, ktorý Jason zanechal. „Jasné, že ma zaujíma, prečo Jasey zomrel, ale nikdy som nemal odvahu sa na to opýtať,” priznal.

Časom však o rodičov prišiel a po smrti mamy by si mohol osudný list prečítať. Lenže to nikdy nespravil! „Mám tušenie, že v jednej škatuli s vecami po mame je aj jeho list na rozlúčku. Ale nikdy som ju neotvoril, nemám na to silu,“ prezradil Blesku. A tak legendárny spevák odišiel z tohto sveta bez toho, aby do záhadného listu čo i len nazrel a dozvedel sa dlho utajovanú pravdu.

