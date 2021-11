Prvé manželstvo Mira Žbirku: Oženil sa, lebo... MUSEL!

Miro Žbirka svoje prvé manželstvo nijako netajil. Veď sa mu z neho narodila dcéra Denisa, ktorej venoval aj pieseň.

Informácia, že sa stane otcom, však vtedy prišla skôr, než by Miro a jeho partnerka Helga pomýšľali na svadbu. „Riešil som to vtedy tak, ako som videl podobnú situáciu riešiť Lennona. Tomu tiež otehotnela priateľka, tak si ju hneď vzal. Oženil som sa a vzápätí som mal aj prvú dcéru Denisu,” uviedol v knihe Miro Žbirka - Zblízka.

Napriek manželstvu a potomkovi si ale rodinný život príliš neužíval. „Síce sme sa vzali, ale ja som aj tak nebol skoro vôbec doma. Moja rodinná situácia vždy vychádzala z toho, že som do nej vletel ako dvadsaťročný a neuvedomoval si, o čo ide,” priznal populárny spevák.

Od rodiny však neodchádzal preto, že by kariéru staval na prvé miesto. Svoje dve ženy proste musel nejako uživiť. A tak si ani poriadne neuvedomoval, že je otcom. „S Denisou som trávil málo času, s tým, čo som neskôr venoval Linde a Davidovi, sa to nedá porovnať. Nemal som k nej ale iný vzťah, ja som jednoducho nebol doma. V 80. rokoch bolo treba zarobiť na nájomné, nediskutovalo sa teda o tom, že musím odísť. Bola to moja práca, takto som živil rodinu,” vysvetlil hudobník. Ako ale dodal, prvé väčšie zárobky prišli oveľa neskôr.

V roku 1987 nakoniec došlo u Žbirkovcov k rozvodu. „Doma som veľmi nebol. Býval som po hoteloch a to celé moje manželstvo tiež poznamenalo,” uviedol s tým, že pri vstupe do zväzku ani nevedeli, či sa k sebe hodia. Až neskôr si uvedomili, že sú dosť rozdielni. „Náš pohľad na život sa líšil, až to došlo do bodu, keď nemalo absolútne žiadny význam skrývať, že je koniec. Ten vzťah nejako prirodzene ukázal, že ja idem jedným smerom a Helga iným. Preto si myslím, že v tom ani nie je nejaká trpkosť,” vyhlásil pre knihu.

Helga potom odišla za novým priateľom do zahraničia a Denisa zostala žiť so svojím otcom. Ten sa v roku 1998 oženil s Kateřinou, ktorá jej pomáhala napríklad pripraviť sa na maturitu.

