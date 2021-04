Toto nie je vtip! Náboženská sekta princa Philipa (†99): Domorodci na ostrove ho uctievajú ako boha!

SMRŤ v kráľovskej rodine: Zomrel princ Philip (†99)!

Nie, nie je to vtip! Skutočne existuje náboženstvo, alebo nazvime to sekta, s názvom Hnutie princa Philipa, ktoré uctieva manžela britskej kráľovnej Alžbety II. ako boha. Konkrétne domorodci z dedinky Younanen na ostrove Tanna, ktorý leží pri Austrálii, veria, že vojvoda z Edinburghu je synom horského boha, ktorý sa raz na ostrov vráti a oslobodí kmeň od chudoby a chorôb.

Veriaci sa denne k princovi modlia a žiadajú ho, aby požehnal úrode banánov a sladkých zemiakov, ktoré sú pre chudobnú komunitu veľmi dôležité. Podľa legendy syn horského boha, ktorý mal svetlú pleť, riskoval cestu cez more, keď hľadal bohatú a mocnú ženu, z ktorej by urobil svoju ženu. Podľa antropológov princ Philip veriacim do legendy zapasoval v 60. rokoch 20. storočia.

Domorodci z ostrova Tanna veria, že princ Philip bol synom horského boha. Zdroj: Profimedia

Vojvoda si totiž skutočne bohatú a vplyvnú ženu zobral, navyše domorodci mohli v tom čase vidieť portréty Philipa a kráľovnej Alžbety II. na policajných staniciach a v kanceláriách na úradoch. Súostrovie bolo totiž anglicko-francúzskou kolóniou. Viera, že Philip bol skutočne synom miestneho boha, sa obnovila v roku 1974, keď kráľovský pár ostrov navštívil.

Niet preto pochýb, že veriaci domorodci prežívajú v týchto dňoch obrovský smútok - v piatok 9. apríla v skorých ranných hodinách totiž zomrel ich Boh a nádej na lepší život. A možno čoskoro vznikne nové náboženstvo, v ktorom budú uctievať iného muža s vplyvnou a bohatou manželkou.

Domorodci sa k princovi Philipovi denne modlili, aby požehnal úrode banánov a sladkých zemiakov. Zdroj: Profimedia