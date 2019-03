Nové odhalenie v kauze Gorila: Trnka púšťal nahrávku aj Ficovi, reakcia

"Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka pustil Ficovi ukážku z Gorily už v roku 2008 alebo 2009. Bolo to na stretnutí na úrade vlády, na ktorom bol aj vtedajší šéf bratislavskej krajskej prokuratúry Jaromír Čižnár, súčasný generálny prokurátor," napísal denník s tým, že informácie vyplývajú z doterajšieho policajného vyšetrovania.

Denník pripomína, že nahrávku Gorily minulý rok zaistil policajný tím, ktorý vyšetruje vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. "O tom, že Trnka púšťal nahrávku Čižnárovi, sa hovorí aj v Trnkovom rozhovore s Marianom Kočnerom. Čižnár to priznal 7. februára na tlačovej konferencii," uvádza Denník N s tým, že generálny prokurátor vo veci už vypovedal. Fico podľa denníka na zaslané otázky nereagoval.

Denník zároveň konštatuje, že policajný tím Gorila doteraz poriadne nevyšetroval podozrenia z čierneho financovania Smeru, ktoré z Gorily vyplývajú. "Hoci Fico stále opakuje, že ide o kauzu vlády Mikuláša Dzurindu, podľa nahrávky sa Határ (bývalý funkcionár Smeru František Határ) dohaduje s Haščákom (predstaviteľ skupiny Penta Jaroslav Haščák), že mu dá mimo oficiálneho sponzorovania pre stranu čierne peniaze," dodal Denník N.

Reakcia Smeru a Fica

Zverejnenie nepotvrdenej informácie o nahrávke kauzy Gorila považuje predseda Smeru SD Robert Fico za ďalší účelový útok proti jeho osobe, súvisiaci s blížiacimi sa prezidentskými voľbami. Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré poskytol hovorca Smeru-SD Ján Mažgút.

"Ak by som mal nahrávku Gorily v roku 2008, alebo aj v inom období k dispozícii, veľmi rád by som ju okamžite použil. Gorila je totiž kauzou druhej Dzurindovej vlády, v ktorej išlo o rozdeľovanie provízií z privatizácie štátnych podnikov a kupovanie poslancov v parlamente," povedal Fico. Ak by sa aj potvrdila autenticita spisu Gorila, Fica podľa vlastných slov táto téma nijakým spôsobom nediskvalifikuje.