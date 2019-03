Čižnár prehovoril o nahrávke gorily, ktorú mal púšťať generálny prokurátor Trnka

"Vzhľadom na to, že boli včera niektorými médiami poskytnuté dezinterpretačné ,účelové a niektoré úmyselne klamlivé informácie chcem uviesť nasledované. Ako som povedal na tlačovej konferencii (dňa 7.2.2019) mal mi v roku 2008 vtedajší pán generálny prokurátor SR Dobroslav Trnka pustiť krátku zvukovú sekvenciu, asi minútu a pol, v ktorej už nebohý pán Határ hovorí o sponzorstve pre stranu. Nič konkrétne som viac nepočul.

Keďže zvukový záznam bol veľmi krátky, bližšie obsah nahrávky nepoznám. To, že údajne tento zvukový záznam má byť z „Gorily“ vyplynulo až nedávno, pri zaistení dôkazov počas domovej prehliadky u M. K., kde mala byť aj nahrávka, na ktorej o tom hovorí bývalý generálny prokurátor D. Trnka osobe M. K. Z tohto dôvodu, som sa rozhodol vypovedať pred vyšetrovateľom. Dodnes neviem s určitosťou povedať, či krátky zvukový záznam, ktorý mal v roku 2008 pustiť Dobroslav Trnka je nahrávka z Gorily, alebo je z nejakého iného stretnutia, alebo ide o účelovú zostrihanú montáž rozhovoru.

Keďže v trestnej veci tzv. Gorily je prípravné konanie neskončené, má neverejný charakter, bližšie sa k obsahu výpovedi pred vyšetrovateľom, samozrejme nemôžem vyjadriť, pretože by som mohol mariť vyšetrovanie v tzv. „živej“ veci a zároveň porušiť Trestný poriadok, ako ma k tomu navádzajú niektorí novinári. Je teraz otázkou vyšetrovacieho tímu, aby relevantne objasnil uvedené skutočnosti.

Zároveň sa však nemôžem ubrániť pocitu doslova až ukážkovej politickej angažovanosti niektorých novinárov pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami. V tomto presvedčení ma utvrdzujú skutočnosti, že tí istí novinári, ktorí mali údajný prepis Gorily v redakčných šuplíkoch dva roky pred jej zverejnením (teda už v roku 2008 ako o tom hovoril Tom Nicholson, a ako žiadal redakcie, aby ju zverejnili a tie to odmietali), tak ju verejnosti posunuli s odstupom rokov – pred Vianocami v roku 2011, teda pred parlamentnými voľbami.

Takže tí novinári, ktorí teraz najviac kritizujú a podsúvajú svoje angažované myšlienky verejnosti, by si mali najskôr pozametať pred vlastným prahom. Pretože na záver zostáva kľúčová otázka: Cui bono? V čí prospech teraz takto konajú?... Preto len znovu môžem zopakovať len to, že je zaujímavé, že tí istí „objektívni“ novinári tieto polopravdy a klamstvá o tzv. Gorile zverejnili znovu 2 dni pred prezidentskými voľbami, ako to urobili v minulosti, pričom súdny človek sa neubráni presvedčeniu, že tak urobili v úmysle pošpiniť nielen moje meno, ale hlavne ovplyvniť verejnosť tentoraz pri hlasovaní v prezidentských voľbách. Som presvedčený, že každý racionálne rozmýšľajúci občan Slovenskej republiky si o tejto spravodajskej hre niektorých novinárov urobí vlastný názor."