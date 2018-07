Kočner má na krku ďalšie trestné stíhanie: Vydieraním novinára sa zaoberá polícia

BRATISLAVA - Polícia začala trestné stíhanie vo veci údajného vydierania reportéra denníka SME Adama Valčeka. Marián Kočner sa mu mal vyhrážať po tom, čo sa ho novinár pýtal na podozrivý prevod peňazí v kauze Technopol. Kočner však poprel, že by šlo o vyhrážanie.

"Môžeme potvrdiť, že 28. júna vyšetrovateľ národnej kriminálnej agentúry začal trestné stíhanie vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu vydierania. Vzhľadom na prebiehajúce úkony viac informácií nie je možné poskytnúť," informoval hovorca policajného prezídia Michal Slivka. O veci ako prvý informoval portál mediálne.sk.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Po otázkach nasledoval útok na súkromie

Denník SME začiatkom júna informoval, že keď reportér Adam Valček zaslal podnikateľovi Mariánovi Kočnerovi otázky o údajnom prevode pol milióna eur zo spoločnosti Technopol na jeho účet, ten mu zaslal e-mail, v ktorom reportérovi kládol otázky na jeho súkromie a intímny život. "Viaceré z informácií, na ktoré sa pýtal, sú zdravotného a rodinného charakteru, ku ktorým nie je možné sa dostať z otvorených zdrojov," konštatuje denník s tým, že otázky mali podľa podnikateľa byť "pre portál o novinároch hlavného prúdu". Novinár následne podal trestné oznámenie.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

O podnikateľovi Mariánovi Kočnerovi médiá písali aj v súvislosti s telefonátom so zavraždeným novinárom Jánom Kuciakom. Telefonát, ktorý si Ján Kuciak nahral, sa uskutočnil 5. septembra 2017. „Viem, že je za tým aj niečo iné, len vám to neviem dokázať, ale keď vám to budem vedieť dokázať, pán Kuciak, tak vám garantujem, že skončíte písať, pretože vás budem pranierovať," povedal okrem iného podnikateľ. Novinár následne podal na Mariána K. trestné oznámenie pre nebezpečné vyhrážanie, kompetentné orgány ho však opakovane odmietli.

Kočner sa momentálne nachádza vo väzbe, keďže je obvinený z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov v jednočinnom súbehu so zločinom marenia spravodlivosti formou spolupáchateľstva. Prípad sa týka zmeniek v hodnote skoro 70 miliónov eur, ktorých vyplatenie vymáha na súde.