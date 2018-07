Holcová o príbehu Vadalovcov: Všetko začalo nevinnou otázkou, finále príbehu sa blíži

Tohtoročný festival Pohoda, ktorý sa koná na letisku v Trenčíne, priniesol opäť mnoho zaujímavých debát. Okrem hudby sa tu totiž koná množstvo diskusií so zaujímavými ľuďmi. Medzi nich sa zaradila aj česká investigatívna novinárka Pavla Holcová z Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku, ktorá diskutovala na tému investigatívy so šéfom portálu aktuality.cz Petrom Bárdym. Bola jednou z tých, ktorá s Jánom Kuciakom intenzívne spolupracovala okrem iného aj na poslednom článku, ktorý už nestihol dopísať. Na debate sa zúčastnilo niekoľko desiatok ľudí, ktorým situácia nebola ľahostajná.

Antonino Vadala so svojím pokusom neuspel

Dôležitým bodom pri písaní článku je overovanie faktov. Všetko musí byť preukázateľné, aby novinárov nedokázali nachytať v prípade, že ich niekto zažaluje. Zo začiatku aj Antonino Vadala tvrdil, že to nie je ten Antonino Vadala, o ktorom sa píše v článku. "Je to rozšírená stratégia, hlavne na Balkáne. Deje sa to preto, lebo každý, o kom píšete, vás dáva na súdu," povedala v diskusii Holcová na otázku, prečo to takýto ľudia robia.

Zdroj: topky

"Jednak to robia preto, aby zistili, koľko toho o nich viete a jednak preto, aby mohli vo svojich spriatelených médiách vydať článok v štýle, že novinár je súdený, pretože klame," uviedla Holcová. V momente, kedy má novinár v rukách papiere, že Antonino Vadala je ten, o ktorom píšu, môžu sa dokumenty rozoslať, napríklad aj po sociálnych sieťach. Rovnako to bolo aj v tomto prípade, kedy Vadala tvrdil, že nie je tým, o ktorom píšu. V tom čase mali novinári k dispozícii dokumenty s jeho dátumom narodenia a inými údajmi, ktoré potvrdzovali jeho totožnosť.

Príbeh začal nevinnou otázkou: Kto je Mária Trošková?

Keďže ani jeden z aktérov Kuciakovho posledného príbehu, ani jeden z Vadalov či Rodovcov, nebol v Taliansku odsúdený za to, že je mafián, nemôžu sa označovať týmto pojmom. "Príbeh Talianov bol na začiatku omnoho silnejší. My sme ho museli dosť tlmiť. Celé to začalo úplne nevinnou otázkou kto je to Mária Trošková a čo robí vo vláde," povedala Holcová na margo začiatku celého príbehu o rodine talianskych podnikateľov.

"My sme sa na to dookola pýtali tlačového úrady vlády na Slovensku a oni nám dookola odmietali poskytnúť akékoľvek informácie. Tým pádom nás to začalo naozaj zaujímať," uviedla novinárka. "Keby povedali akúkoľvek blbosť, tak to asi pustíme. Tým, že oni hovorili, že je to súkromná osoba, nič vám nepovieme, tak nás to motivovalo k tomu, aby sme zisťovali kto to je. Jediná verejná informácia o nej bola, že pracovala, bola spoluvlastníkom vo firme s nejakými Talianmi."

Klan Vadalovcov

Po tomto začal tím novinárov zisťovať, kto vlastne tí Taliani sú. "Zistili sme, že tí Taliani sú z Kalábrie, čo je pre nás ihneď alert a že sú z malého mestečka, ktoré sa volá Bova Marina a má zhruba päťtisíc obyvateľov," rozprávala ďalej Holcová s tým, že v 90. rokoch ovládal toto mestečko klan Vadalovcov.

"Odrazu sme spolu s kolegami z Talianska upreli všetku silu na to, aby sme zistili, či ten Vadala, ktorý na konci 90. rokov prišiel na Slovensko, môže byť nejakým spôsobom príbuzný s Antoninom Vadalom, ktorý zomrel vo väzení a mal na svedomí asi 40 vrážd." Časť vrážd mu preukázali, časť nie, no patril k jedným z "donov" 'Ndranghety. "To už v tom článku nie je," povedala Holcová.

'Ndranghetu sme dlho podceňovali

Kuciak, ani ostatní, v začiatkoch nevedeli, čo, resp. ako nebezpečná je 'Ndrangheta. K spoznaniu mafiánskeho klanu mu slúžila kniha, po ktorej prečítaní bol nesvoj. "My sme dlho 'Ndranghetu, rovnako ako všetci, dlho podceňovali. V súčasnej dobe vieme, že ovláda niečo medzi 85-imi až 90-imi percentami celého obchodu s kokaínom v Európe. Čo sa týka globálnych čísel, je to zhruba 40% celkového obchodu s kokaínom na svete," odpovedala Holcová na to, či je táto mafia naozaj tak nebezpečná, pretože v Taliansku pôsobí niekoľko klanov.

Zdroj: foto: Miro Vacula

"Oni ako klan posilneli na základe toho, že ich všetci podceňovali. Nikto neveril, že 'Ndrangheta, ktorá nebola známa a pochádzala z chudobnej časti Talianska, že by mohla získať nejaký význam a oni z toho hrozne ťažili," objasnila Holcová. "Tí najväčší, najvyššie postavení z 'Ndranghety, napriek tomu, že nie je nejako koordinovaná, sú obyčajní dôchodci, ktorí pestujú rajčiny, nevychádzajú zo svojej dedinky. Ich rezidencie navonok nepútajú pozornosť, až keď sa pozriete dnu vidíte zlato a mramor," uviedla novinárka.

Rok a pol driny

"To je trošku prehnané. Ani jeden z nás nepracoval na konkrétnom článku rok a pol," odpovedala Holcová na to, prečo to trvalo tak dlho. "Najviac to zdržovalo to, že sme sa potrebovali dostať k dokumentom z Talianska, ktoré boli 20 rokov staré. Potrebovali sme sa dostať k údajom z matriky. Nemôžeme napísať do článku, že si myslíme, že Antonino Vadala, ktorí bol vodcom klanu, je príbuzný Antonina Vadalu, ktorý bol uprataný na Slovensko v momente, kedy bol v Taliansku obvinený." Na to, aby potvrdili z otvorených zdrojov alebo od policajtov, ktorí by boli ochotní hovoriť na záznam pod svojím menom o tom, ako to skutočne bolo, to trvalo rok a pol.

Finále príbehu sa blíži

Práve ako obyčajní ľudia, ktorých na prvý pohľad nič nezaujíma získali neskutočné kontakty. "To, že si ich nikto nevšímal, im pomohlo vytvoriť obrovské siete a napojenie na justíciu a politikov. Všeobecne sa o členoch tohto klanu hovorí, že nepotrebujú zabíjať novinárov, pretože majú podplatených sudcov, ktorí ich nikdy neodsúdia," povedala Holcová s tým, že jednou z foriem zmierňovania napätia medzi novinármi a aktérmi článku je to, že ich kontaktujú. Nie je tam moment prekvapenie a tí ľudia to čakajú.

"Kuciak bol pre nich nebezpečný v tom, že sanaňho nedal zozbierať kompromitujúci materiál, a teda nebol vydierateľný. Druhou vecou bolo to, že čokoľvek robil, bolo podložené." Posledný článok, resp. príbeh zverejnia 16. júla. Čo v ňom bude na diskusii neprezradili. Jednou informáciou je, že sa príbeh Talianov uzavrie.

Holcová sa k investigatíve dostala po tom, čo bola vo väzení na Kube. Pôvodne pracovala v organizácii Človek v tiesni a viedla kubánske projekty, ktoré mali naučiť opozíciu a nezávislých novinárov, aby nepredávali svoj názor. Spolupracovala s rumunských kolegom Paulom Raduom, s ktorým navštevovali mnoho disidentov, kvôli čomu ich polícia zatkla. Práve vo väzení mali čas sa o medzinárodných projektoch, ktoré sa venujú investigatívnej žurnalistike, porozprávať. Radu jej povedal, že v Česku nikoho nemajú a keďže Holcovú problematika zaujímala, rozhodla sa založiť v roku 2013 České centrum pre investigatívnu žurnalistiku, v ktorom pracuje dodnes.