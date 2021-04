Mladý vodič so zákazom šoférovať za volantom nafúkal

Michalovskí dopravní policajti zastavili 27-ročného Maroša v Michalovciach v pondelok 19. apríla vo večerných hodinách. Výsledok dychovej skúšky mal uňho preukázať 1,54 promile. "Okrem alkoholu v dychu 'ukrýval' ešte jedno tajomstvo. A to, že do septembra roku 2025 má uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá," doplnila Ivanová s tým, že po zistení týchto skutočností umiestnili policajti vodiča do cely policajného zaistenia.

V súčasnosti už Maroš čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia. "V prípade dokázania viny si za mrežami posedí až dva roky," uzavrela hovorkyňa.