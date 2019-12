Brutálny incident na vianočných trhoch vo Zvolene: Jaroslava (†51) dobili na smrť bratranci

Pre 21-ročného Jána ponechal prvostupňový verdikt o treste odňatia slobody na 17 a pol roka, jeho 18-ročnému spolupáchateľovi Nikolasovi na návrh prokurátora zvýšil trest z desať na jedenásť rokov. Zároveň obžalovaných zaviazal zaplatiť dcére zavraždeného ako nemajetkovú ujmu 24-tisíc eur, čo je maximálna zákonná čiastka.

Útok počas vianočných trhov

Bratrancov uznal Okresný súd v Banskej Bystrici za vinných z vraždy a krádeže v spolupáchateľstve. Skutok spáchali pred rokom v noci zo 14. na 15. decembra počas vianočných trhov vo Zvolene. Dvojica mladíkov sa pod vplyvom alkoholu a marihuany hádala a okoloidúceho 51-ročného Jaroslava G. napadla po tom, ako ich napomenul, aby nerobili krik pri kostole.

Útok dvojice na muža sa začal pol hodinu pred polnocou. Útočníci ho atakovali najprv päsťami a keď spadol na zem, ešte ho kopali do rôznych častí tela, najmä do hlavy. Podľa kamerového záznamu a vyjadrenia znalca obeť kopali do hlavy každý z jednej strany, a to prudko a agresívne.

Keď hluk začul svedok, ktorý privolal políciu, ušli. Násilníci však ešte stačili obeť okradnúť o príručnú tašku s dokladmi a hotovosťou najmenej päťsto eur. Peniaze neskôr rozmenili v herni a rozdelili si ich. Útok dvojice bol taký prudký a surový, že Jaroslav zomrel krátko po napadnutí a privolaní záchranári mu už nemohli pomôcť.

Vraždiace duo zatkli krátko po čine

Aj napriek požitému alkoholu a droge boli mladí muži duševne zdraví a mohli svoje konanie ovládať, konštatoval znalec. Ich intelekt zaradili znalci do pásma ľahkej duševnej zaostalosti. Obaja obžalovaní v minulosti už pred súdom stáli. V registri Jána je lúpež a krádež a Nikolas inkriminovaný útok spáchal v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia za krádež.

Prvostupňový senát staršiemu z útočníkov uložil trest 17 a pol roka odňatia slobody a mladistvému Nikolasovi desať rokov. Voči verdiktu sa odvolal prokurátor a obžalovaní. Žalobca navrhoval nepodmienečné tresty devätnásť a jedenásť rokov, obhajoba požadovala prekvalifikovať konanie obžalovaných na zabitie a dosiahnuť tým ukladanie trestov v sadzbe sedem až desať rokov.

Senát Krajského súdu v Banskej Bystrici sa však stotožnil s rozhodnutím prvostupňového súdu, že išlo o vraždu a krádež v spolupáchateľstve a nie o zabitie. Návrh prokurátora na sprísnenie trestu akceptoval odvolací senát u mladšieho útočníka, pretože jeho počínanie bolo rovnako agresívne ako u Jána. Tomu ponechal trest sedemnásť a pol roka v ústave so stredným stupňom stráženia. Na návrh prokurátora odvolací súd rozhodol, že obžalovaní musia zaplatiť dcére zavraždeného ako nemajetkovú ujmu 24-tisíc eur, čo je maximálna zákonná čiastka. Okrem toho sú povinní uhradiť pohrebné náklady vo výške 2715 eur.

Rozhodnutie Krajského súdu je právoplatné a predseda senátu hneď nariadil výkon trestu. Mrázik si ho odpyká v ústave so stredným stupňom stráženia, Richtr v najmiernejšom väzení.