Krvavé priznanie Marčeka, obvineného z vraždy Jána Kuciaka: Takto som zabil svojho šéfa!

Miroslav Marček len pred pár týždňami „oslávil“ za mrežami svoje tridsiatesiedme narodeniny. Je bývalý vojak a ako zamestnanec armády žil roky v Nitre. Mal vlastný byt, ktorý splácal a žil v ňom spolu so svojou priateľkou. Po odchode do civilu sa vrátil do rodného Kolárova a odvtedy sa akoby hľadal.

Po boku svojho bratranca Tomáša Szabóa, ku ktorému vzhliadal, pendloval zo zamestnania do zamestnania. Chvíľu robil zvárača v Česku, potom strážil na mori lode pred pirátmi a zamestnal sa aj v autodoprave podnikateľa Petra Molnára v Kolárove. Žil prevažne v dome svojich rodičov vo svojej detskej izbe.

"On bol taký, že bol len zatvorený vo svojej izbe, vychádzal len vtedy, keď sa išiel najesť alebo na záchod. Keď sa vrátil domov z armády, nikoho tu nepoznal, len Tomáša (Szabóa, pozn. red.), a tak sa naňho upol," povedala nám užialená Marčeková matka pred pár dňami v exkluzívnom rozhovore.

Vražedné komando

Tak ako nám prezradila pani Marčeková, ani nikto iný si na priateľstve bratrancov Miroslava Marčeka a Tomáša Szabóa nevšimol nič zvláštne. Nikomu z ich okolia ani len nenapadlo, že by si táto dvojica mohla privyrábať vraždením ľudí. Všetko sa to zlomilo policajným zásahom v septembri 2018. Bratranci skončili v putách pre vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Celé mesiace vo svojej cele sedeli a mlčali. Z vraždy novinára ich usvedčoval len muž, ktorý si u nich túto vraždu objednal. Zlom nastal sedem mesiacov po zadržaní Miroslava Marčeka a Tomáša Szabóa. Bývalý vojak sa začiatkom apríla 2019 rozhodol vypovedať. Policajtom do detailu popísal vraždu novinára a jeho snúbenice.

Priznal sa dokonca k tomu, že nie jeho bratranec, ale práve on v osudný deň 21. februára 2018 stlačil spúšť v dome Jána Kuciaka a jeho snúbenice vo Veľkej Mači. Lenže týmto priznaním sa jeho spoveď plná krvi neskončila. Z jeho výpovedi vyplynulo, že s bratrancom Tomášom Szabóm tvorili akési vražedné komando, ktoré stojí aj za ďalšou popravou. Ich cieľom sa stal človek, u ktorého svojho času pracovali.

Priznanie

Miroslav Marček sa šesť týždňov po priznaní k vražde Jána Kuciaka a Martiny Kuščnírovej priznal aj k vražde podnikateľa Petra Molnára. Obe tieto vraždy delí len jeden a pol roka. Petra Molnára zavraždili z 15. na 16.decembra 2016. Marček policajtom povedal, že priateľ Tomáša Szabóa, istý Gabriel Harsányi, ktorý bol najlepším kamarátom Petra Molnára, prezradil tajomstvo.

„Bolo to v lete 2016, keď sa Tomáš Szabó dozvedel, že Molnár má vo svojom dome skrýšu s peniazmi asi v sume 70-tisíc eur. Tie sme sa rozhodli získať,“ začal svoju druhú krvavú spoveď Miroslav Marček. Keď sa na tieto informácie chceli policajti Harsányiho spýtať, ten využil svoje právo a nevypovedal. S otázkami sme ho oslovili aj my, avšak odpovedať nám odmietol.

Tomáš Szabó, ktorý je tiež obvinený v prípade vraždy Jána Kuciaka Zdroj: SITA/Jakub Julény

Jeho informácia však mala byť podľa Marčeka natoľko zásadná, že sa stala hlavným motívom na vraždu Petra Molnára. A tak pod dohode s Tomášom Szabóm naplánovali krádež. Zaujímavosťou je, že aj keď informácia o Molnárových 70-tisícoch prišla podľa výpovedí od Haršányiho k Szabóovi v lete 2016, Szabó s Marčekom nešli kradnúť peniaze okamžite.

Podnikateľ z Kolárova Peter Molnár Zdroj: archív

Plánovanie a zaobstaranie zbrane im trvalo pol roka. Do Molnárovho domu sa rozhodli vlámať v decembri 2016. Aj napriek asi šesť mesiacov starej informácií, znel ich plán jasne. „Molnár musel byť doma, pretože mal v dome poplašné zariadenie. A preto, že nás poznal, teda poznal hlavne Szabóa, dohodli sme sa, že by bolo najlepšie, aby proti nám nemal kto svedčiť,“ povedal počas výsluchu pred vyšetrovateľom Marček.

Podnikateľ teda podľa tohto plánu musel zomrieť. „Szabó kúpil od svojho známeho z Kolárova staršiu vojenskú pištoľ za 400 eur, na ktorú som vyrobil z plastovej fľaše tlmič. Zbraň s tlmičom sme aj vyskúšali pri rieke v Kolárove,“ priblížil Marček postup prípravy na vraždu.

Zbraň, ktorou mal Marček zavraždiť podnikateľa z Kolárova Zdroj: FB/Polícia SR

Detaily popravy

Pred samotným skutkom si vraj ešte obhliadli okolie Molnárovho domu a deň „D“ prišiel z 15. na 16. decembra 2016. Podnikateľ musel byť podľa Marčeka doma, lebo mal podľa jeho slov v dome namontované poplašné zariadenie.

„Bolo to v noci, keď Szabó zazrel Molnárov Range Rover. Vtedy prišiel a rozhodli sme sa, že ideme za ním,“ priblížil chvíle pred vraždou človeka, ktorý oboch bratrancov zamestnával. Po krátkej dohode sa išli domov obaja prezliecť. Na čierne športové oblečenie si dali civilný odev. Potom sadli do auta a previezli sa bližšie k domu svojej obete.

„Vošli sme do dvora neobývaného domu, vedľa domu Molnára. Tam sme sa prezliekli do čierneho a nasadili sme si kukly. Rozstrihli sme plot, ktorý oddeľoval pozemky. Chvíľu sme Molnára pozorovali cez presklené dvere. Ešte nespal, mal v ruke telefón a nikto iný s ním v dome nebol. Vtedy som rozbil sklo na dverách, kľúčmi, ktoré boli v zámke zvnútra som dvere odomkol a vošli sme dnu. Molnár stál v tej chvíli proti nám. Potom začal utekať. Kričali sme na neho, aby si ľahol na zem, čo aj poslúchol a zostal ležať na bruchu v spálni. Pristúpil som k nemu, prekročil som ho a postavil som sa nad neho, spýtal som sa, či je ešte niekto v dome. Keď mi odpovedal, že nikto iný v dome nie je, strelil som ho dvakrát zozadu do hlavy. Potom sme prehľadali dom aj skrýšku, kde mali byť peniaze, ale nič sme nenašli. Szabó zobral len peňaženku a z domu sme po asi 40 minútach odišli,“ popísal detaily popravy podnikateľa bývalý vojak. Jeho spoveď ešte pokračovala.

Bývalý vojak Miroslav Marček Zdroj: TASR/Dušan Hein, Jan Zemiar

Marček prezradil kam po vražde išli a čo presne sa dialo. „Odišli sme rovnakou trasou ako sme prišli. Zastavili sme sa vo dvore starého opusteného domu, kde sme si opäť obliekli civilné oblečenie. Keď sme sadli do auta, dohodli sme sa, že sa musím zbaviť vecí, ktoré sme zobrali. Szabó ma odviezol a ukázal mi miesto pri rieke, kam chodil na ryby, tam som zahodil zbraň. Oblečenie, ktoré sme mali počas vraždy na sebe, sme potom spálili a peniaze z peňaženky sme si rozdelili. Už neviem koľko tam bolo, len nejaká 500-vka a maďarské forinty,“ uzavrel svoje rozprávanie od detailoch vraždy svojho zamestnávateľa Marček.

Potom už len popísal, že na druhý deň išli spolu so Szabóm na políciu do Komárna a po ceste späť sa zastavili na obed v reštaurácii u Zoltána Andruskóa. Počas obeda im vraj volala Szabóová sestra, ktorá im povedal, že niekto zastrelil Molnára. Vtedy sa to dozvedel aj Andruskó, ktorý sa hneď Szabóa spýtal, či v v tom náhodou nemajú prsty. Szabó to ale poprel. Policajti skončili s vyšetrovaním vraždy Petra Molnára na mŕtvom bode. Zlom nastal až veľkou akciou po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Exkluzívnu spoveď svedka, ktorý prehovoril o vzťahoh Petra Molnára a obvinených z jeho vraždy, vám prinesieme zajtra.