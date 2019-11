Incident v košickej MHD: VIDEO Agresor s ružou v ruke brutálne zaútočil na nevinného chlapca

Celý incident nasnímala ho bezpečnostná kamera. Útočník dal najprv do rúk chlapcovi ružu. Ako informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová následne ho neznámy páchateľ udrel päsťou do tváre. Stalo sa to včera vo večerných hodinách.

Zdroj: Facebook - Polícia SR - Košický kraj

Akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť pri jeho vypátraní, je možné oznámiť na linke 158, prípadne prostredníctvom súkromnej správy na facebookovej stránke polície.