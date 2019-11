FOTO Desivé masky ukrývajú skazené bytosti: Osem žien, ktoré naháňajú strach

BRATISLAVA - Kampaň Europolu má upozorniť na to, že zločin nemá pohlavie - je teda dôkazom, že krviprelievanie, podvody, či obchodovanie s ľuďmi, nemajú na svedomí len muži. V predchádzajúcom článku sme vám predstavili prvých desať kriminálničiek, po ktorých je vyhlásené pátranie. Nasledujúca "osmička" tiež nepatrí medzi neviniatka.

Pozrite sa, kto sa skrýva pod desivými maskami. Dokonale vystihujú činy, ktorých sa tieto kriminálničky dopustili.

Elisabeth Gertrude Skarits (63)

Po tejto žene pátrajú susední Rakúšania. Na krku má závažné podvody, podozrivá je až v 12 prípadoch. Vydávať sa mala za konateľku správcovskej spoločnosti. Svoje obete, medzi ktoré patrili fyzické osoby aj spoločnosti, pritom obrala o závratných 4,2 milióna eur. Elisabeth videli naposledy medzi júnom a augustom 2011 v hoteli v rakúskom meste Klosterneuburg. Odvtedy sa jej darí utekať pred spravodlivosťou.

Zdroj: Reprofoto:eumostwanted.eu

Hilde Van Acker (56)

Ešte 23. mája 1996 došlo v belgickom pobrežnom meste De Hann k vražde britského obchodníka Marcusa Johna Mitchella. Jeho krv má mať na rukách Belgičanka Hilde Van Acker. Krátkovlasú Hilde odsúdili na doživotie, no za mrežami dodnes neskončila. Je totiž na úteku. Hrdelného skutku sa však nemala dopustiť sama. Pomáhal jej partner Jean-Claude Lacote, ktorý si tiež užíva slobodu a pátra po ňom Europol.

Zdroj: Reprofoto:eumostwanted.eu

Radina Stancheva Zhecheva (51)

Radina musela mať pevné nervy a schopnosť presviedčať. V rokoch 2010 a 2011 sa jej totiž darilo v sfére podvodníkov. Konala ako neoficiálny sprostredkovateľ a jej obetiam nahovorila nepravdy o práci v Bulharsku a zahraničí. Nechýbali ani falošné doklady. Súd jej v roku 2018 vymeral trest päť rokov. Pravdepodobne sa jej však zdal pritvrdý, keďže vzala nohy na plecia. Bulharka sa počas svojho kriminálneho pôsobenia poriadne nabalila, v každom z desiatich prípadov, v ktorých figuruje jej meno, totiž zbohatla o veľký balík peňazí.

Zdroj: Reprofoto:eumostwanted.eu

Zorka Rogiс́ (28)

Obchodovanie s drogami aj so zbraňami. Povedali by ste, že drsných zločinov sa dopustila táto blondínka? Chorvátka dokonca priamo vo svojom byte ukrývala miníciu. Až kým si na jej obchody neposvietila polícia. Na úteku je od roku 2014.

Zdroj: Reprofoto:eumostwanted.eu

Iveta Tancošová (52)

Europol pátra aj po žene zo susednej Českej republiky. Nejde o žiadne neviniatko. V auguste 2010 priviedla do Anglicka mladé dievča. Lákadlom bola, ako to už v mnohých prípadoch býva, vidina dobrej práce. Mladá žena mala pôsobiť ako zdravotná sestra. Nestalo sa tak. Pas jej odobrali ihneď po príchode, a bola nútená vykonávať najstaršie remeslo. Zamykali ju v miesnosti, kde musela poskytovať sexuálne služby. Išlo o desiatky klientov denne. Ak odmietla, zbili ju. Ivetu v prípade obchodovania s ľuďmi odsúdili na 7 a pol roka v chládku. Zatiaľ si však užíva slobodu na úteku.

Zdroj: Reprofoto:eumostwanted.eu

Kristi Amberg (30)

Kristi možno pôsobí ako nežné žieňa, no na rováši má toho viac než dosť. Estónka sa "vyznamenala" v biznise s drogami. Obchodovala s narkotikami. Súd jej vymeral trest jeden rok a deväť mesiacov za mrežami. Oproti iným dámam v zozname ide o krátky čas, no blondínka si zjavne vie vo svojom živote predstaviť aj iné aktivity, ako posedenie v chládku. Miesto jej úkrytu momentálne nie je známe.

Zdroj: Reprofoto:eumostwanted.eu

Jessica Esohe Edosomwan

Proces, v ktorom budú francúzski sudcovia rozhodovať o ďalšom osude Jessicy, sa uskutoční v novembri 2019. Je však otázne, či sa ho zúčastní aj ona sama. Od roku 2017 by sa totiž mala ukrývať vo Francúzsku, Nemecku alebo v Belgicku. Okrem nej v prípade zločinu obchodovania s ľuďmi figuruje ďalších 20 podozrivých osôb. Činy, ktorých sa mali dopustiť, sú nechutné.

Zločinecká skupina, v ktorej Jessica pôsobila, totiž mala zháňať dievčatá z malých miest v Nigérii. Nasľubovali im, že im zaplatia cestu do západnej Európy. Predtým však museli absolvovať náboženský obrad nazývaný juju. Ten dal vodcovi skupiny silnú psychologickú moc nad obeťami. Dievčatá potom zverili do rúk staršej ženy s prezývkou "la mama". Podmienky, v ktorých bývali, boli otrasné. Aj napriek tomu za strechu nad hlavou platili vysoké sumy. Dlhy museli obete splácať svojej patrónke - a to tak, že boli nútené k prostitúcii.

Zdroj: Reprofoto:eumostwanted.eu

Monika Rafaelova (46)

Češka sa trestného činu krádeže dopustila vo Švédsku. V nákupných centrách striehla na svoje obete, ktoré oberala o ich tašky. Tie boli v mnohých prípadoch ľahkým úlovkom, keďže ich nechali ležať bez dozoru v nákupných vozíkoch. Plán zlodejky však týmto nekončil. Po tom, ako sa do jej rúk dostali cudzie kreditné karty, z účtov sa nabalila o mastné sumičky. Pod krádeže sa podpísala s niekoľkými ďalšími páchateľmi.

Zdroj: Reprofoto:eumostwanted.eu

Medzi najhľadanejších zločincov v Európe samozrejme nepatria len ženy. Kompletný zoznam hľadaných osôb si môžete pozrieť na webstránke Europolu.