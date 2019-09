Štvorkolkár Igor sa vracal z Kubínskej hole: FOTO Napnuté oceľové lano mu takmer odseklo hlavu

Igor sadol na štvorkolku a odviezol sa k chate nad Dolným Kubínom, kde prišiel pomáhať. Cestou naspäť sa však stal obeťou činu, ktorý už vyšetruje polícia.

Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk,

Lano na Kubínskej holi mohlo aj zabíjať

Štvorkolkár prešiel asi päťdesiat metrov po poľnej ceste v smere na hlavnú, keď si všimol napnuté lano. „Slnko mi svietilo do očí, mal som stiahnutú fóliu na prilbe. Lano ma zachytilo a zhodilo zo štvorkolky dole,“ povedal štyridsaťtriročný muž.

Oceľové lano bolo označené policajnou páskou až po Igorovom zranení. Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk,

Niekto cez poľnú cestu, po ktorej bežne jazdia cyklisti, medzi nimi aj deti, natiahol oceľové lano, a to medzi strom a stĺpik. Igor do lana narazil a skoro mu odseklo hlavu. Ak by nemal na hlave prilbu, incident sa mohol skončiť tragicky. „Keď som zbadal lano, začal som brzdiť. Chcel som ho nadvihnúť, ale lano ma zachytilo za prilbu a za krk, pričom mi rozrezalo skoro tepnu, mám šesť štichov. Popučilo mi mandle, mám zrazeninu v pravom oku, vidím iba matne na pravé oko,“ opísal Igor pre Noviny.sk.

Zdroj: FB/I. K.

Mužovi hrozil vývoj opuchu krku a dýchacích orgánov

Zranenému mužovi utekala na pomoc miestna chatárka. „Prišla som domov, pred domom bol pán krvavý, ktorý potreboval pomoc, volala som mu sanitku,“ povedala žena. Dolnokubínčan skončil v nemocnici. „Mal poranenú oblasť hlavy a krku, po vyšetrení CT vzhľadom na to, že bol možný vývoj opuchu krku a dýchacích orgánov, bol prevezený na odsledovanie na ORL kliniku do Ružomberka,“ uviedol námestník DONsP v Dolnom Kubíne Rastislav Johanides.

Zdroj: FB/I. K.

Kto natiahol lano v chatárskej oblasti na poľnej ceste, je zatiaľ neznáme. Prípadom sa už zaoberajú muži zákona. „Na prípade intenzívne pracujeme, vykonávame všetky potrebné úkony a opatrenia za účelom objasnenia a právnej kvalifikácie skutku,“ povedal policajný hovorca v Žiline Radko Moravčík.

Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk,