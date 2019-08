Pátracia akcia v pohorí Tribeč: FOTO Vladimír je nezvestný piaty deň, prehľadávajú vodnú hladinu

"Prosíme dobrovoľných hasičov ale aj ďalšie profesionálne či poloprofesionálne organizácie, pokiaľ majú možnosť, aby sa k pátraniu pripojili. Ďakujeme," zverejnila na svojej facebookovej stránke Ich snaha je však zatiaľ márna. Prehľadávajú aj vodnú hladinu, za pomoci člnov a policajného psa.zverejnila na svojej facebookovej stránke HAKA

Nezvestný Vladimír. Zdroj: FB/Polícia SR - Nitriansky kraj

Pomôcť môžu videozáznamy

Záchranné zložky sa na verejnosť obracajú aj s ďalšou prosbou. Žiadajú o sprístupnenie videozáznamov, ktoré by mohli dopomôcť k vypátraniu mladíka. Ak ste 17. augusta 2019 prechádzali cez obec Nitrianska Streda, a to v čase od 19:30 do 21:30 hod., nápomocný môžete byť aj vy.

Zdroj: Facebook/HAKA-Hľadá sa auto krádeže automobilov

Vladimíra Švajlena videli naposledy v sobotu približne o 19.30 hod. na dámskom horskom bicykli bielo-ružovej farby. Pátracie akcie vykonávajú v časti Tribečského pohoria v katastrálnom území Solčany, Krnča a Nitrianska Streda. Po mladíkovi pátrajú spolu so služobnými psami.

Zdroj: Facebook/HAKA-Hľadá sa auto krádeže automobilov