Falošný podomový predajca ďalekohľadov okradol dôchodcu (76): Odcudzil mu tisíce eur

"Doposiaľ neznámy páchateľ na Mercedese bielej farby 76-ročného muža pristavil pri chodníku v obci, seniorovi ponúkol na kúpu ďalekohľad a ten ho následne pozval k sebe domov. V obývačke pred neznámym mužom vybral senior zo skrine z obálky peniaze. Neznámy na to pristúpil ku skrini s peniazmi, povedal poškodenému, že mu tam zavesí ďalekohľad a počas toho mu vybral zo skrine peniaze," opísal Kudlička. Poškodenému mužovi podľa neho odcudzil neznámy muž z obálky 3700 eur. "Páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov," ozrejmil.

Policajti v tejto súvislosti upozorňujú seniorov, že v mnohých prípadoch sú predajcovia podvodníci, ktorí sa v prvom rade snažia získať ich dôveru, dostať sa do ich príbytkov, zistiť, kde majú svoje úspory a okradnúť ich. "Polícia preto zdôrazňuje to, aby seniori nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote a nevyberali pred nimi peniaze. Poškodení by mali ihneď kontaktovať políciu na bezplatnom telefónom čísle 158," dodal Kudlička.